¸µÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÅÅµ¤ÂåÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¼¼Æâ¤Ç¤â¥À¥¦¥óÃåÍÑ¡ÄÆÍÁ³¤ÎÊìË¬Ìä¤Ë¡ÖºÇ°­¤Î¾õÂÖ¤¬¥Ð¥ì¤¿¡×

¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CROSS GENE½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¿¥¯¥ä¡Ê»ûÅÄÂóºÈ¡Ë¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÊÌµï¤·¤¿¼ÂÉã¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¿¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
2·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëKBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥ä¤Î°Õ³°¤Ê¥½¥¦¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢Â©»Ò¤ËÌÛ¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿Êì¿Æ¤È¤Î1Æü¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²¤ÏBTS¤è¤ê¿Íµ¤¤È¹ë¸ì¤â¡Ä¥¿¥¯¥ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¶ì¤·¤¤À¸³è
¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥¯¥ä¤Ï¡¢ÃÈË¼¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢ÀÚ¤Ê¤¤1Æü¤ò²á¤´¤¹¡£»Å»ö¤Î¤Ê¤¤Æü¡¢¡È¥Ë¡¼¥È¥â¡¼¥É¡É¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î²È¤Ë¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Èà¤ËÈëÌ©¤Ç´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£
½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Î¾®¸À¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¿¥¯¥ä¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¾õÂÖ¤¬¥Ð¥ì¤¿¡×¤È²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÂÐÌÌ¤·¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¼êÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¯¥ä¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ÎÈù¤«¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¡¢Ìó20Ç¯´Ö¡¢¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÉã¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡£
¥¿¥¯¥ä¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë1¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¡£½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¯¥ä¤â¤Þ¤¿¿¼¤¯¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï½Å¤¤ÀÅ¼ä¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢2·î21Æü22»þ35Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë