ミラノ・コルティナ五輪でのすべての競技を終えたスピードスケート・郄木美帆選手が現地21日、6位となった女子1500mから一夜明け会見で今の心境を語りました。

郄木選手は今大会、女子500m＆女子1000m＆女子団体パシュートで3つの銅メダルを獲得。しかし過去2大会連続で銀メダルに輝いていた女子1500mでは最後に失速し6位にとどまり、レース後には涙を見せる一幕もありました。

レースから一夜明けた現在の心境は「メダルやこのオリンピック、1500mに対する思いはその都度変わっていて、時間がたつたびに変化している」と固まっていないという正直な内面を吐露。

「メダルに対して誇りに思う気持ちもあれば、最後1500mを思い描く結果で終えられずに、この五輪自体の思い出を負けで締めくくるような形となったのは、前回の北京とは逆の流れになった」と、1500mでメダルをとれなかったことへの悔しさを語ります。

それでも「SNSのDMや友人からの温かいメッセージを読んで、素直にうれしく思う自分もいる」とし、「揺れる感情の中で時間を過ごしている」と率直な気持ちを語りました。

会見を受けている今、この瞬間の一番強い感情は何か聞かれると「『脚が痛いなあ』と。でもこれは感情ではないですね(笑)」とコメントし、会見の場を和ませます。

続けて「今はメディアの皆さんの前で気を張っているので、あまり感情が揺れることはない。しかし少し気が緩んだときや一人でいるときは揺れ動いている。(会見を受けている)今はしっかりしようという気持ちが強くてうまく言葉にできない」と答えました。