Æ±Éô²°¤Î¼õ·º¼Ô¤ÎÆ¬¤ò¥Ú¥ó¤ÇÆÍ¤»É¤·¿åÅû¤Ç²¥¤Ã¤¿¤«¡Ä£±¤«·îÈ¾¸å¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤¬¿åÅû¤Ç²¥¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤
¡¡ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ï£²£°Æü¡¢Æ±¼¼¤Î¼õ·º¼Ô¤ò¶âÂ°À½¤Î¿åÅû¤Ê¤É¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉþÌòÃæ¤Î£³£°ºÐÂåÃË¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÀéÍÕÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡¿åÅû¤Ï³Æ¼õ·º¼Ô¤ËÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÌó£±¤«·îÈ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤¬¿åÅû¤ÇÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô¤ò²¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏºòÇ¯£··î£¹Æü¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë£·£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÆ¬¤äÎ¾ÏÓ¤ò¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÆÍ¤»É¤·¡¢º¸ÌÜ¤ò¶âÂ°À½¤Î¿åÅû¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£Ë½¹Ô¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿£´£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÎ¾ÏÓ¤Ê¤É¤ò¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÇÆÍ¤»É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÅû¤ÎÍÆÎÌ¤Ï£µ£°£°¡Á£¶£°£°¥ß¥ê¡¦¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¼õ·º¼Ô¤Î¿åÊ¬ÊäµëÍÑ¤Ë£±¿Í£±ËÜÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î£²£´Æü¤Ë¤Ï¡¢¼õ·º¼Ô¤ÎÃË¡Ê£´£·¡Ë¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ç½¢¿²Ãæ¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¡ÊÅö»þ£µ£±ºÐ¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¿åÅû¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿åÅû¤Ï¸½ºß¤âÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±·ºÌ³½ê¤ÎÅÚ²°Î¼¡¦ÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¿åÅû¤¬¶§´ï¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÂßÍ¿¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£