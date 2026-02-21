¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡©½é¤á¤Æ¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¡¢¼õµë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ
¡Ö65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¶â¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¼õµë»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ë½ñÎà¤ò½Ð¤¹¤Î¡©¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤äÄó½Ð½ñÎà¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢65ºÐ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð60¡Á64ºÐ¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë3¥«·îÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Âè1¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§»öÁ°°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ê65ºÐ¤ÎÌó3¥«·îÁ°¡Ë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¡ÊÄÌ¾ï¤Ï65ºÐ¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤é60¡Á64ºÐ¡Ë¤ÎÌó3¥«·îÁ°¤Ë¡¢´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æ¤ä²ÃÆþµÏ¿¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡Ê»öÁ°Á÷ÉÕÍÑ¡Ë¡×¤È°ÆÆâ¥Ï¥¬¥¤òËÜ¿Í°¸¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤Ë¤Ï´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æ¤ä²ÃÆþµÏ¿¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢²ÃÆþµÏ¿¤ËÏ³¤ì¡¦¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ä¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Âè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§É¬Í×½ñÎà¤Î½àÈ÷
ÀÁµá¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯¶âÀÁµá½ñ¡ÊÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¤â²ÄÇ½¡Ë
¡¦³ÎÇ§½ñÎà¡Ê¸ÍÀÒ¾¶ËÜ¡¦½»Ì±É¼¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¿¾ÊÎ¬²Ä¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
¡¦Ç¯¶â¼êÄ¢¡Ê´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æ°Ê³°¤ÎÇ¯¶â¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÄÌÄ¢¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Î¥³¥Ô¡¼
½ñÎà¤ÎÆâÍÆ¤äÄó½ÐÀè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Âè3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§¿½ÀÁ¼êÂ³¤
Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤Ï¡¢65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê¹ß¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¼õµë³«»ÏÇ¯ÎðÅþÃ£°Ê¹ß¡Ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÄó½Ð¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£
Äó½ÐÊýË¡¤Ï¡¢Áë¸ý¡¦Í¹Á÷¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡Ë¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤Æ½ñÎà¤ÎÄó½ÐÀè¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤ØÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±¤ò¤â¤é¤¦¿Í¡ÊÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Î¤ß¤ÎÊý¡Ë¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤Ø
¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¿Í¤äÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø
¡¦¶¦ºÑÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Þ¤¿¤Ï³Æ¶¦ºÑÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë60¡Á64ºÐ¤Ç¡ÖÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ä65ºÐ°Ê¹ß¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢65ºÐ¤Î¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡Ê¥Ï¥¬¥¡Ë¡×¤òÉ¬¤ºÊÖÁ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Âè4¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§¿³ºº¤È·èÄêÄÌÃÎ
¿½ÀÁ¸å¡¢Ç¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¤è¤½1¡Á2¥«·î¸å¤Ë¡ÖÇ¯¶â·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡ÊÇ¯¶â¾Ú½ñ¡Ë¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¢§Âè5¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§½é²ó»Ùµë¤ÈÄÌÃÎ
¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2¥«·î¤Û¤É¤Ç¡ÖÇ¯¶â¿¶¹þÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½é²ó¤ÎÇ¯¶â¤ÏÇ¯¶â¾Ú½ñ¤Î¼õÎÎ¤«¤éÌó50Æü¸å¤Ë¸ýºÂ¤Ø¿¶¹þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê¹ß¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¡¢¶ö¿ô·î¤Î15Æü¤ËÁ°2¥«·îÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê15Æü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾Á°¤ÎÊ¿Æü¡Ë¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½é²ó¼õµë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¯¶â¼õµë¤Î¼êÂ³¤¤Ï·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
