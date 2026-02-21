¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Éü³è´ü¤¹¸Í¶¿æÆÀ¬¤ò»ë»¡¡ÖÃ¯¤Ç¤âÊÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ø½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÅê¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¸Í¶¿¤ÎÅêµå¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÊá¼ê¤Î¸åÊý¤ä¤Î±¦ÏÓ¤Î¿¿²£¤ËÎ©¤Á¡¢Æ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£»þ¤Ë¤Ï¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤äÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢£µ£°µåÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤«¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤ÆÅê¤²¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤Ç¤âÊÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡££±¿Í¤¸¤ã¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¢¤ì¤Ð¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤ë¤·¡¢³§¤¬¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇº¤á¤ë¸Í¶¿¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£±£´¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¤Ï¡¢º£µ¨ÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£