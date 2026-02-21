¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤Î»³ºê°Ë¿¥¤Ë´üÂÔ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç£±¡½£³¤È¹õÀ±¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼êºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë»³ºê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë°ì»à¤«¤é°ËÆ£¤ÈÁýÅÄ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯ÀÖ±©¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éºÇ½ªÂÇ¼Ô¡¦¥ª¥¹¥Ê¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ï¸«»ö¤Ê»°¿Í»Â¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡££³£²µå¤òÅê¤²¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ºê¤ò°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê³«ËëÅê¼ê¡Ë¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°Ë¿¥¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¤Ê¡Ä¡×¤È»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£