ÀéÍÕÂç¡¦Âç³Ø±¡½Ð¿È¤Î£Ç£Í£Ïº£¹¾Í¦¿Í¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£Í£Ç£ÃÁÀ¤¦¡¡£²£²Æü¹æË¤¡¦Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡Âè£±£´²óÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âçºå¾ë¸ø±àÆâ¥´¡¼¥ë¤Î£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¸µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡ÊÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Ç£Í£Ï¡Ë¤Îº£¹¾Í¦¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈµÈÅÄ·½ÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤Î£²£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¶¥µ»¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¹¾¤ÏºòÇ¯£··î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢£²»þ´Ö£±£°Ê¬£µ£±ÉÃ¤ÇÁöÇË¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£Í£Ç£Ã¡Ê£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¢£²£·Ç¯£±£°·î£³Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²»þ´Ö£¹Ê¬°ÊÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í£¶°Ì°ÊÆâ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯£²»þ´Ö£¶Ê¬£³£°ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢£Í£Ç£Ã¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£º£¹¾¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¿¥¤¥à¤Ç¥¯¥ê¥¢¤òÁÀ¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÆüËÜ¿Í£¶ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¹¾¤Ï¡¢£Ç£Í£Ï¤ÎÃæ¤Ç°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£ÁÏÉô£±£°Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£±¶è¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£³¶è¤ÎÎëÌÚÎÝ¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£µ¶è¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£²£³¡Ë¡¢£·¶è¤ÎÄáÀîÀµÌé¡Ê£²£³¡Ë¤Î£´¿Í¤¬ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÄ¾¶á£±£±Ç¯¤ÇÍ¥¾¡£¹²ó¤Î¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢£´¿Í¤È¤âÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶¶è¤ÎÅèÄÅÍºÂç¡Ê£²£µ¡Ë¤ÏÁÏ²ÁÂç½Ð¿È¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¶è´Ö¾Þ£²²ó¤È³èÌö¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶è´Ö¤Î£´¶è¤òÁö¤Ã¤¿¥±¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Æ¥â¥¤¡¦¥¥×¥é¥ó¥¬¥Ã¥È¡Ê£²£°¡Ë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Âç³Ø±ØÅÁ¶¯¹ë¹»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬£µ¿Í¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢º£¹¾¤Ï¹ñÎ©¤ÎÀéÍÕÂç¡¢ÀéÍÕÂçÂç³Ø±¡½Ð¿È¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀéÍÕÂç¤Î£´Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕÂç¤ÈÀéÍÕÂçÂç³Ø±¡¤¬È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ë»²²Ã»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¢º¬Ï©¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Í£Ï¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£²¶è¤òÃ´¤¤¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¶Á¡Ê£²£³¡Ë¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£²£³¡Ë¤È¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼£²¿Í¤ËÆ²¡¹¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¶è´Ö¾Þ¤ÏµÈÅÄ¶Á¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î¶è´Ö£²°Ì¡£Í¥¾¡¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ£²¶è¤Ç¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿µÈÅÄ¶Á¡¢Ê¿ÎÓ¤ÈºÆ¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¹¾¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤Î¶¥µ»¾ì¤ÇµÈÅÄ¶Á¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸ß¤¤¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç·òÆ®¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤ÎµÈÅÄ·½ÂÀ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡¢ÀÄ³ØÂçÂ´¶È¤«¤é£µÇ¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÎ×¤à¡£¡Ö½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï£²»þ´Ö£±£°Ê¬ÀÚ¤ê¤òÌÜÉ¸¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£Í£Ç£Ã³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤ò£²»þ´Ö£µÊ¬£³£·ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¥¤¥Õ¥Ë¥ê¥°¡¦¥¢¥À¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡á¤é£³¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³Ø±¡Âç£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£´Ç¯Âç²ñ¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¡õÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤Î£²»þ´Ö£¶Ê¬£±£¸ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ê¿ÎÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê£³£°¡Ë¡á¹õºêÇÅËá¡á¡¢±ºÌîÍºÊ¿¡Ê£²£¸¡Ë¡áÉÙ»ÎÄÌ¡á¡¢À¾»³Íº²ð¡Ê£³£±¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¡¢Â¶ÅÄ·òÌé¡Ê£³£²¡Ë¡á£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î°ìÈÌ»²²ÃÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÈÅÄ¶Á¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÁêÂô¹¸¡Ê£²£¸¡Ë¡á°°²½À®¡á¡¢°ËÆ£Ã£É§¡Ê£²£·¡Ë¡á£È£ï£î£ä£á¡á¡¢ÀîÆâÍ¥µ±¡Ê£³£¸¡Ë¡á£Á£ÄÂ»ÊÝ¡á¡¢»³ËÜÍ£æÆ¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡á¡¢¹â»³¹ëµ¯¡Ê£²£²¡Ë¡á¹ñ³Ø±¡Âç£´Ç¯¡á¡¢ÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê£²£²¡Ë¡áÎ©Âç£´Ç¯¡á¤éÃíÌÜ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡£²£²Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÀ²¤ì¤Î¤ÁÆÞ¤ê¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£²£°ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¸áÁ°£±£±»þÂæÁ°È¾¤Ïµ¤²¹£±£¶¡Á£±£·ÅÙÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂè£±¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±¥¥í£²Ê¬£µ£·¡Á£µ£¸ÉÃ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð£²»þ´Ö£´Ê¬£²£¹¡Á£²»þ´Ö£µÊ¬£±£±ÉÃ¤È¤Ê¤ë¡£Âè£²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£±¥¥í£²Ê¬£µ£¹¡Á£³Ê¬¤Ç¥´¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï£²»þ´Ö£µÊ¬£µ£³ÉÃ¡Á£²»þ´Ö£¶Ê¬£³£¶ÉÃ¡£Âè£±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¡¢Âè£²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ó¥À¥ó¡¦¥«¥í¥¡Ê£³£µ¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¤é¤¬¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£