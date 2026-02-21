°¦ÃÎŽ¥ËÅÄ»Ô¤Î½÷À»¦¿Í¡¦Êü²Ð»ö·ï ¸òºÝÁê¼ê¤Î45ºÐÃË¤òÊü²ÐÌ¤¿ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá ¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤¿¤á¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤«
Àè·î¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬Êü²ÐÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î17Æü¡¢ËÅÄ»ÔÅì¿·Ä®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¡¦¾®Àî¹¸»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè·î31Æü¡¢·Ù»¡¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÇËÅÄ»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦ËÌÅçÂîÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢21Æü¡¢Èó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤È»àÂÎÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤ò»¦³²¸å¡¢¿²¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¶á¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÃº²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾Úµò±£ÌÇ¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¸å¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
