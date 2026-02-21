J1À¶¿å¡¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¡¡¸ÅÁã¡¦¿À¸Í·âÇË¤Ç½é¾¡Íø¡Ö¾¡¤Á¥í¥³ÍÙ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¡¡À¶¿å1¡½0¿À¸Í¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡¡J1À¶¿å¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬¸ÅÁã¡¦¿À¸Í¤ò·âÇË¤·¡¢ÂÔË¾¤Îº£Âç²ñ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£À¾ÃÏ¶è9°Ì¤ÎÀ¶¿å¤ÏÆ±2°Ì¤Î¿À¸Í¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï½éÇòÀ±¡£»î¹ç¸å¤ÏËÜµò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¿¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡¤Á¥í¥³¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥í¥³¤òÍÙ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¿À¸Í¤òÎ¨¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁã¤È¤Î°ìÀï¡£¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤Ë¤ÏFW¸âÀ¤·®¡Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡á27¡Ë¤ÎÍî¤È¤·¤«¤éMFÀéÍÕ´²ÂÁ¡Ê22¡Ë¤¬ÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÁê¼êDF¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¤ÈµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏMF¾®ÄÍÏÂµ¨¡Ê31¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£FW¸âÀ¤·®¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¿À¸Í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò0ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¿Ø¤â½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î¼¡Àá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇGÂçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£