ÇÐÍ¥¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê40¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å2»þ28Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê40¡Ë¤È¤Î²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖWaT¡×·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾®ÃÓ¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï2002Ç¯¤ËWaT¤ò·ëÀ®¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ï¤º¤«2¥«·îÂ¤é¤º¤Ç¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£
¾®ÃÓ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤«¤é¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤Ë¾åµþ¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï»Å»ö¤â¤¢¤Þ¤ê·è¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¡Ý¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¦¥¨¥ó¥Ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖWaT¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤àÁ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È²»³Ú¤ä¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¼Â¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Í·¤Ó´¶³Ð¤Ç²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»öÌ³½ê¤ÎÊý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼Â¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡¢NON STYLEÀÐÅÄÌÀ¡Ê45¡Ë¤ÏÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Î»°µÜ±ØÁ°¤ÇÏ©¾åÌ¡ºÍ¤ò¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡Æ»¤Ð¤¿½Ð¿È¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬Â¼¤¬¡Ö¡ÊºåµÞÇßÅÄ±ØÁ°¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¡Ë¥Ê¥Ó¥ªÁ°¡×¡¢ÀÐÅÄ¤¬¡Ö¡Ê»°µÜ±ØÁ°¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¾½ê¡Ë¥Ñ¥¤»³¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¸¶½É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡È¥É¥ä´é¡É¤Ë¡£ÀÐÅÄ¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö¸¶½É¡ª¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£