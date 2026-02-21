¹áÀî¾ÈÇ·¡¢Ìò¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¡È½¸ÂçÀ®¡É¤òÈäÏª¡Ö·à¾ì¤Ç»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦ºÇ¸å¤«¤â¡×¡¡
ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê60¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ê38¡Ë¤é¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖºÒ¡¡·à¾ìÈÇ¡×¡Ê´ØÍ§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡¢Ê¿À¥¸¬ÂÀÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
WOWOW¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¡W¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¶²ÉÝ¡×¤òÉÁ¤¯±Ç²è¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÂè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤6¿Í¤ÎÆü¾ï¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÒ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
´Ø´ÆÆÄ¡¢Ê¿À¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹áÀî¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï±Ç²è¡ÖµÜ¾¾¤È»³²¼¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¹áÀî¤Ï¡¢²¿Ìò¤â¤Î¡ÖÃË¡×¤ò±é¤¸¤ëº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¡¢60¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬±Ç²è¤Î¥¨¥¥¹¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¡Ø²¿¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤«¡©¡¡²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡©¡¡²¿¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¿¤¬µã¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤È¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¾ï¤Ë³Î¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê´Ø´ÆÆÄ¤ÈÊ¿À¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤½¤Î¶¦ÄÌ¹à¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤2¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö30Âå¤Î2¿Í¤È¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡¡³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2¿Í¤È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÇ¸å¤Ë¹áÀî¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢Ìò¼Ô¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢60¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡È°Ìò¡É¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò²óÁÛ¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¡ØÅìµþ¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ä¡Ø¥¯¥ê¡¼¥Ô¡¼¡¡µ¶¤ê¤ÎÎÙ¿Í¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Î¡È±¢¡É¤ÎÃË¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¼Ô¤Î½¸ÂçÀ®¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î6Ìò¤ò·Ð¤Æ¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÍÛ¡É¤ÎÊý¸þ¤Î°Ìò¤È¡È±¢¡É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°Ìò¤Î½¸ÂçÀ®¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£