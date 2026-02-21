»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÍ£°ì¤Î¹ÅçÀª¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡Èµæ¶Ë¤ÎÂÇ·âÏÀ¡É¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÌÖ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎWBC¤ËÄ©¤à¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡Ê25ºÐ¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢¹Åç¤«¤éÍ£°ì»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾®±à¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5²ó¤Î¾·½¸¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï4³ä0Ê¬6ÎÒ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¸Ø¤ë¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¾®±à¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÂÇ·âÍýÏÀ¤Ë¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¡¦¸ÅÅÄÆØÌé¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ï¤¶¤È¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ëÂÇÀÊ¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡ÖµîÇ¯¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾®±à¡§¡Ö¤À¤¤¤Ö¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¤â¤¦Î¨¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä³Î¼Â¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ÆÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2019Ç¯¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾®±à¡£Åö»þ¤«¤é¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯°ì·³¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤é58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£¤½¤·¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾®±à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸ÅÅÄ¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¸ÅÅÄ¡§¡Ö·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤Î¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡£Èó¾ï¤ËÇ´¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤ÎÂÇÎ¨¤¬2³ä8Ê¬¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤è¡×
¾®±à¡§¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤¶¤È¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ëÂÇÀÊ¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¤¨¡©¡¡¤ï¤¶¤È¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¡©¡×
¾®±à¡§¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤ÆÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Øº£Æü¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÊÑ¤ÊÂÇµåÂ¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤â¤¦¤³¤Î·Á¤¸¤ãÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¥Ä¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¤¢¤¨¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÍýÏÀ¡£
¤½¤â¤½¤â¾®±à¤Ï¡¢½éµå¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢1ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç3µåÄøÅÙ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê2025Ç¯¤Ï3.43¡¢2024Ç¯¤Ï3.20¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¿¶¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¡¼¥È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¾®±à¤Ï¤¢¤¨¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¶ºÀµ¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¢¡µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤
¼ÂºÝ¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¾®±à¤Î2¥¹¥È¥é¥¤¥¯»þ¤ÎÂÇÎ¨¤Ï2³ä7Ê¬9ÎÒ¤Ç12µåÃÄ1°Ì¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ì¤Û¤É¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊø¤µ¤ì¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÎý½¬¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¾®±à¡§¡ÖÎý½¬¤«¤éÁ´Á³¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯Îý½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡Øµ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡×
¾®±à¡§¡Ö¸å¤í¤ËÍî¤Á¤¿ÂÇµå¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Þ¤º¤ÏÎÝ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡Ù¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ü¥Æ¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¤È¡¢¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ËÀäÂÐ·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯¡ÊÅö¤Æ¤ëÌÌ¤¬¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Éô»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡ÖµÍ¤Þ¤ê¤ÎÎý½¬¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾®±à¡§¡ÖÁ´Á³¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¤½¤ì¤âµ»½Ñ¤À¤è¤Í¡×
¤¿¤È¤¨µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾®±à¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£¿Ä¤ËÅö¤Æ¤º¤È¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Îý½¬¤«¤é¤¢¤¨¤ÆµÍ¤Þ¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ç´¤ê¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡Ö°Õ¼±¡×¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¡Ö´¶³Ð¡×¤âÆÈÆÃ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Î°Õ¼±¤âÆÈÆÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾®±à¡§¡Öº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡Ë³«¤µ¤Ì£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö³«¤¯¤ÈÌá¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×
¾®±à¡§¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
¸ÅÅÄ¡§¡ÖÆ±¤¸´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅê¤²¤ë°ÌÃÖ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¡©¡×
¾®±à¡§¡Öº¸¤Ï³«¤¤¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¦¤ÏÂÐ³ÑÀþ¾å¤«¤éÍè¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î±¦Â¦¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¸ÅÅÄ¤âÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾®±à¤Î´¶³Ð¡£±¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÂÎ¤¬Æâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯90ÅÙ¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¾®±àÆÈ¼«¤Î´¶³Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸ÅÅÄ¡§¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤»þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¹¤°°ã¤¦¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡×
¾®±à¡§¡ÖÁ´Á³¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Î¡Ê´¶³Ð¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÙ¤¤ÌÖ¤ò°®¤Ã¤Æ°ã¤¦´¶³Ð¤Ë¤·¤¿¤ê¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¤Ï!?¡¡°ã¤¦¤â¤Î¤ò°®¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
¾®±à¡§¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÙ¤¤ÌÖ¤ò°®¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÀ¤¯´¶¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê´¶³Ð¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¡¢¤È¤«Á´Á³¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¸ÅÅÄ¡§¡Ö¤½¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Ê¡£½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡×
¾®±à¡§¡Ö´¶³ÐÅª¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ËÍ¤À¤±¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¡Ö´¶³Ð¡×¤âÆÈÆÃ¤Ê¾®±à¡£¸ÅÅÄ¤¬¤½¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤ÎÈóËÞ¤ÊÌîµåÅ¯³Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍè·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBC¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ò¤«¤±¤¿ÉñÂæ¤ØÄ©¤à¡£
¾®±à¡§¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯½¸ÃÄ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬À¨¤¤¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×