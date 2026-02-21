GKÁáÀîÍ§´ð¤¬ºÙÃ«¿¿Âç¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«¥¥ã¥Ã¥Á!! ¼¯Åç¤¬ºòµ¨²¦¼Ôvs2°Ì¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥ÉÀ©¤¹!! Çð¤Ï¤Þ¤¿¤âPK¼ºÇÔ¤Ç³«Ëë3Ï¢ÇÔ
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá ¼¯Åç 2-0 Çð ¥«¥·¥Þ]
¡¡ºòµ¨¤ÎJ1²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ëºòµ¨2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£GKÁáÀîÍ§´ð¤¬Á°È¾¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¤ÎPK¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤È¼ç¾DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¥´¡¼¥ë¡£ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÇð¡£Á°È¾23Ê¬¡¢MF¾®Àô²ÂÊæ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤ÈºÙÃ«¤ÎÍî¤È¤·¤òÁáÀî¤ÎÁ°¤Ç½¦¤Ã¤¿MF»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬ÄÙ¤ì¤ÆMFÀ¥ÀîÍ´Êå¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£À¥Àî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤Ë»³Ç·Æâ¤¬GKÁáÀî¤ËÂ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÇð¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼ÇîÇ·¼ç¿³¤âÀ¥Àî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤ÇÅ«¤òÂÔ¤Ä¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎPK¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤ÏºÙÃ«¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÀµÌÌ¤ËÁªÂò¤·¤¿¤Î¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ø¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¥Ñ¥Í¥ó¥«¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀî¤¬Ãæ±û¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¼¯Åç¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ó¥«¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎGKÁáÀî¤¬Äã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£FW¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ØÊü¤Ä¤ÈMF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÈ¤Î±¦¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾36Ê¬¡¢¼¯Åç¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£Å¨¿ØÃæÈ×¤Ç¤ÎFK¤òMFÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¿¼¤¯¤Ø½³¤ê¹þ¤à¤ÈFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨24Àá¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼¯Åç¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤¬½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ëPK¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¯Åç¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥«¡¼¥É¡£º£µ¨¤âÇð¤ÎPK¼ºÇÔ¤«¤é¼¯Åç¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¡¢Èõ¸ý¤¬½³¤Ã¤¿CK¤ò¿¢ÅÄ¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ2-0¡£¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Æ±14Ê¬¤Ë¤ÏºÙÃ«¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿À¥Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ3¿Í¤¬¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤ÆÏÈ¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾22Ê¬¡¢¼¯Åç¤Î¥ë¡¼¥¡¼MFÎÓÀ²¸Ê¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ËÅÏ¤¹¡£¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁ°¤ÎÎëÌÚ¤ËÄÌ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÎÍî¤È¤·¤òÎÓ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¾®Åçµü²ð¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾31Ê¬¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÇØÉé¤¦¤È¤³¤í¤ØDFÇÏ¾ìÀ²Ìé¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÇÏ¾ì¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¾®¸«ÍÎÂÀ¤ËÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¸«¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¹ÓÌÚ¤È¤Î¸òÂå¤ÇMFÃÎÇ°·Ä¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎÁê¼êDF¿ù²¬ÂçÚö¤¬¹ÓÌÚ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ëáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë¹ÓÌÚ¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤áÎ¾Áª¼ê¤¬ÂÐÎ©¡£·ë²ÌÅª¤Ë¹ÓÌÚ¤¬¹ª¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯¤«¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¼¯Åç¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ1²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ëºòµ¨2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£GKÁáÀîÍ§´ð¤¬Á°È¾¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¤ÎPK¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤È¼ç¾DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¥´¡¼¥ë¡£ÇÔ¤ì¤¿Çð¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÇð¡£Á°È¾23Ê¬¡¢MF¾®Àô²ÂÊæ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤ÈºÙÃ«¤ÎÍî¤È¤·¤òÁáÀî¤ÎÁ°¤Ç½¦¤Ã¤¿MF»³Ç·ÆâÍ¤À®¤¬ÄÙ¤ì¤ÆMFÀ¥ÀîÍ´Êå¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£À¥Àî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÁ°¤Ë»³Ç·Æâ¤¬GKÁáÀî¤ËÂ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÇð¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼ÇîÇ·¼ç¿³¤âÀ¥Àî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤ÇÅ«¤òÂÔ¤Ä¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
GK¥»¡¼¥Ö (24:24)
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë
DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/guEp9zlZxH
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¼¯Åç¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ó¥«¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎGKÁáÀî¤¬Äã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£FW¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ØÊü¤Ä¤ÈMF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÈ¤Î±¦¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾36Ê¬¡¢¼¯Åç¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£Å¨¿ØÃæÈ×¤Ç¤ÎFK¤òMFÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¿¼¤¯¤Ø½³¤ê¹þ¤à¤ÈFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨24Àá¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼¯Åç¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤¬½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ëPK¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¯Åç¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥«¡¼¥É¡£º£µ¨¤âÇð¤ÎPK¼ºÇÔ¤«¤é¼¯Åç¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¡¢Èõ¸ý¤¬½³¤Ã¤¿CK¤ò¿¢ÅÄ¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ2-0¡£¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£Æ±14Ê¬¤Ë¤ÏºÙÃ«¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿À¥Àî¤ËÂÐ¤·¤Æ3¿Í¤¬¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤ÆÏÈ¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾22Ê¬¡¢¼¯Åç¤Î¥ë¡¼¥¡¼MFÎÓÀ²¸Ê¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ËÅÏ¤¹¡£¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁ°¤ÎÎëÌÚ¤ËÄÌ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÎÍî¤È¤·¤òÎÓ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¾®Åçµü²ð¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾31Ê¬¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÇØÉé¤¦¤È¤³¤í¤ØDFÇÏ¾ìÀ²Ìé¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÇÏ¾ì¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¾®¸«ÍÎÂÀ¤ËÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¸«¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¹ÓÌÚ¤È¤Î¸òÂå¤ÇMFÃÎÇ°·Ä¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎÁê¼êDF¿ù²¬ÂçÚö¤¬¹ÓÌÚ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ëáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë¹ÓÌÚ¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤áÎ¾Áª¼ê¤¬ÂÐÎ©¡£·ë²ÌÅª¤Ë¹ÓÌÚ¤¬¹ª¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò²Ô¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯¤«¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¼¯Åç¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£