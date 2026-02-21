3Àï¹ç·×¤ÇÈï¥·¥å¡¼¥È50ËÜÄ¶¡ÄÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¯¤ëÀîºêF¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¡¢Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ö°Â¤¤¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛEASTÂè3Àá ÀîºêF 1-2 FCÅìµþ UÅù¡¹ÎÏ]
¡¡³«Ëë3»î¹ç¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏFCÅìµþ¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡£17ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¿©¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÎ®¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á°È¾¤«¤é°Â¤¤¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1¼ºÅÀÌÜ¤â2¼ºÅÀÌÜ¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀá¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë5-3¤Ç¾¡Íø¡£Âè2Àá¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï¤Ï0-0¤ÎËö¤ËPKÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤òÆÀ¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÌµÇÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢3»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£3»î¹ç¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢Èï¥·¥å¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÇðÀï¤Ï19ËÜ¡¢ÀéÍÕÀï¤Ï17ËÜ¡¢¤½¤·¤Æº£Àá¤â17ËÜ¡£¹ç·×53ËÜ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö²¿»î¹ç¤âÏ¢Â³¤ÇÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ò¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¸À¤¦¤È·ù¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×(Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ)
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÍ×½ê¤Ç¸÷¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¼«¿Ø¶á¤¯¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬Áý¤¨¤¿¡£DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Ï¡ÖÉé¤±¤ÆÅöÁ³¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤Æ¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ëÃ«¸ý¤Ï»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡£
¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£²¿¤â°Ù¤·ÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Å¥½¤¯Àï¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¸ý¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´Å¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤Ê¤È¡£³«Ëë¤«¤é¸«¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤ÇÅöÁ³¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã«¸ý¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¾º³ÊÁÈ¤È¤·¤Æ2¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¼«Éé¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÏµîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤ÈJ1¤Ç¸·¤·¤¤´Ä¶¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¸«¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Ã«¸ý¤Ï¼«¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤·¡¢¤è¤ê´Ë¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬Íè¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÍ°ì¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
