¡¡¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÆüËÜ¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿È¯ÅÅµ¡¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË²õ¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤ÎÉüµì¤Ë¤âÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê·ê¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑÅÅ½ê¤ÎÊÉ
Âé¸ï¾÷¥ê¥Ý¡Ö¤³¤Î¥Ü¥¤¥é¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿²¹¿å¤ÇÉÕ¶á¤ÎÃÈË¼¤¬¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ü¥¤¥é¡¼¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥¡¼¥¦»ÔÆâ¤ÎÇ®¶¡µë»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢º£·î¡¢ÆüËÜ¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿È¯ÅÅµ¡¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ»þ¤â¡¢¤³¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÜÀß¤ò²ÔÆ¯¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥¦¥Æ¥×¥í¥¨¥Í¥ë¥´Ã´Åö¼Ô¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ËÃÈ¤«¤µ¤È²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡×
¡¡JICA¡á¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2022Ç¯¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½900Âæ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âé¸ï¾÷¥ê¥Ý¡ÖÊÑÅÅ½ê¤ÎÊÉ¡¢Á´¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÃåÃÆ¤·¤¿ºÝ¤Î·ê¤À¤È¤¤¤¦¡×
¡¡¥¡¼¥¦»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÊÑÅÅ½ê¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤òÅÙ¡¹¡¢¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥ë¥¨¥Í¥ë¥´¡Ö½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤Ê¤¿¤á¾ï¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²æ¡¹¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá¤¯Éüµì¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´ÖÂÎÀ©¤Çºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂ»½ý¤·¤¿ÊÑ°µ´ï¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
