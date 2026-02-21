ÅìµþV¡¢PKÀï¤ÇÄ®ÅÄÇË¤Ã¤Æ3ÀïÌµÇÔ¡¡¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ë¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3ÀáÂè1Æü¡¡ÅìµþV2¡½2¡ÊPK4¡Ý3¡ËÄ®ÅÄ¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÅìµþV¤¬¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤ÇÄ®ÅÄ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ³«Ëë¤«¤é¡È3Ï¢¾¡¡É¡£¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾24Ê¬¡¢35Ê¬¤È¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢44Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW»³¸«ÂçÅÐ¡Ê26¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¡£50Ê¬¤ËMF¿·°æÍªÂÀ¡Ê22¡Ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾41Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎµÈÅÄÂÙ¼ø¡Ê25¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£PKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢5¿ÍÌÜ¤ÎMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ê25¡Ë¤¬·è¤á¤Æ4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾2¿Í¤Î¸Î¾ã¼Ô¤ò½Ð¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯17°Ì¤ÎÅìµþV¤¬¸«»ö¤Ê¼ó°Ì¥¡¼¥×¡£¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö»î¹çÆâÍÆ¤ÏÈ¿¾Ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£PK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6¿Í·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î½çÈÖ¤ÏÁª¼ê¤Ë·è¤á¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤ÎµÈÅÄ¤â¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥¢¥·¥¹¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¼«¿®¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¿¹ÅÄ¤â¡Ö¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é5ÈÖÌÜ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤Ç½³¤Ã¤ÆÀ®¸ùÎ¨¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£