ÇÐÍ¥¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê40¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å2»þ28Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢15ºÐ¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç²á¤´¤·¤¿¾®ÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¹â¹»2Ç¯¤ÇÅìµþ¡¦ËÙ±Û¹â¹»¤Ø¤ÈÅ¾¹»¤·¤¿¡£
Æ±¹»¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤¦ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï¾ëÅÄÍ¥¤È¤«¡¢Áó°æÍ¥¤È¤«¡¢»³²¼ÃÒµ×¤È¤«¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢NON STYLEÀÐÅÄÌÀ¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´é¤Ö¤ì¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¹â¹»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÙ¹ï¤È¤«ÁáÂà¤È¤«¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹Á´°÷¤½¤í¤¦¤³¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ¤ÏÁ´Á³»Å»ö¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤À¤±³§¶Ð¾Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁáÂà¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤«»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢Æ±µéÀ¸¤ÇÃ¯¤¬Ë»¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÁó°æÍ¥¤È¤«¡£¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤Ï¾å¸ÍºÌ¤È¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¾å¸ÍºÌ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¤è¤Ê¡©¡×¤È¤¦¤é¤ä¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¾®ÃÓ¤Ï2002Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âçºå½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤ÆÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤¬É¸½à¸ì¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤È¤«»³²¼¤È¤«¤Ë¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Áó°æ¤ä»³²¼¤«¤éÉ¸½à¸ì¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼¡Âè¤Ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¡Ö¹â¹»¤Î¸åÈ¾¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¹»Â§¤Ç¤ÏÈ±¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ðµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¤Æ¤¤¡É¤Ç¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤µ¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢¾¯¡¹Í¥±Û´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£