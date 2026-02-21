¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÏÃÂê¡ÄÇò¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉ¹¾å¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹»£±ÆÈëÏÃ¡ÖÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶¥µ»Ãæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ¹¾å¤ÇÂª¤¨¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÍ·â¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÆÃ¼ì¤Ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÄÃË¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î²ñ¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÀµÂÎ¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ó¤µ¤ó¡£¸µ¡¹¥¹¥±¡¼¥È·Ð¸³¼Ô¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¡¢Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥ó¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ë×Æþ´¶¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ï¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÁõÃå¤·¡¢³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥º¡¼¥à¤äÏª½Ð¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤òºÇ¤â¶á¤¯¤ÇÂª¤¨¤ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤µ¤ó¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¶¦´¶¤È¿®Íê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï»ä¤¬Ãç´Ö¤Î°ì¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤â¹â¤¤¡£
¡¡Ì¾¾ìÌÌ¤ò´Ö¶á¤ÇÂª¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£¡ÖÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÎÞ¤òÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·»ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¾¯¤·¥Ü¥±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È²È¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë