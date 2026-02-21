BAND-MAID¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Âè2ÃÆÆüÄø¤Ç¹Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã
BAND-MAID¤¬¡¢3·î¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä¤ÎÂè2ÃÆÆüÄø¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²óÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¤Î3¸ø±é¡£¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÌÁ¼çÍÍ(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö)Àè¹Ô¼õÉÕ¤â³«»Ï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û2days¸ø±é¤ò´Þ¤àÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä¤Ï3·î¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâ¡¢¤Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ÊÅÔ»Ô¤ÏÈ¯É½Á°¤ÎËÌÊÆ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò·Ð¤Æ²ñ¾ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤¬°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä
2026Ç¯ 3·î20Æü(¶â)¡¡ Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po
2026Ç¯ 4·î11Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¡KT Zepp Yokohama
2026Ç¯ 5·î2Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¡ÀçÂæGIGS
2026Ç¯ 5·î10Æü¡ÊÆü)¡¡Åìµþ¡¡Zepp Haneda
2026Ç¯ 6·î3Æü(¿å) Berlin Columbia Theater
2026Ç¯ 6·î5Æü(¶â) Frankfurt¡¡Batschkapp
2026Ç¯ 6·î6Æü(ÅÚ) Munich¡¡Technikum
2026Ç¯ 6·î9Æü(²Ð) Paris Bataclan
2026Ç¯ 6·î11Æü(ÌÚ) London Electric Brixton
2026Ç¯ 6·î27Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¡BLUE LIVE HIROSHIMA
2026Ç¯ 6·î28Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¡KOBE HARBOR STUDIO
2026Ç¯ 7·î12Æü¡ÊÆü) ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯ 7·î17Æü¡Ê¶â) ·§ËÜ¡¡B.9 V1
2026Ç¯ 7·î18Æü¡ÊÅÚ) Ê¡²¬¡¡Zepp Fukuoka
2026Ç¯ 11·î1Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¡COMTEC PORTBASE
2026Ç¯ 11·î3Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë)¡¡Âçºå¡¡¤Ê¤ó¤ÐHatch
FINAL
2026Ç¯ 11·î13Æü¡Ê¶â)¡¡Åìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
2026Ç¯ 11·î14Æü¡ÊÅÚ)¡¡Åìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
¢¨10·î¤ËËÌÊÆ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡£ÆüËÜ¸ø±é¤âº£¸åÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¢§¤ªÌÁ¼çÍÍºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ
¡Ú¹Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¡Û
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)19:00¡Á
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡Ú¹ñÆâ¸ø±é¡Ê¹Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¤ò½ü¤¯¡Ë¡Û
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)19:00¡Á
https://bandmaid.tokyo/contents/1041130
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ø±é¡Û
https://www.livenation.de/band-maid-tickets-adp998166
¡Ú¥Ñ¥ê¸ø±é¡Û
https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166
¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Û
https://www.livenation.co.uk/band-maid-tickets-adp998166
¡Ú¹á¹Á¸ø±é¡Û
https://www.livenation.hk/band-maid-tickets-adp998166
◾️¡ãCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨BAND-MAID¤Ï4·î4Æü(ÅÚ) CENTRAL LAB. DAY1¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://central-fest.com
¢£¡ãÂç¹Á³«¾§Megaport Festival¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨BAND-MAID¤Ï¤É¤Á¤é¤«1Æü¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://megaportfest.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡BAND-MAID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok