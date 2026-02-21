±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÊ÷ÅÄÏÂ¿¡¦¼ãÍÕÎµÌé¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¤Î¥¥ã¥é±ÇÁü¡õ·àÃæ¤Î¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡´ÆÆÄ¡¦ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¡ßµÓËÜ¡¦µÜÆ£´±¶åÏº¡ß¼ç±é¡¦Ê÷ÅÄÏÂ¿¡Ê¶ä°ÉBOYZ¡Ë¡õ¼ãÍÕÎµÌé¤ÇÂ£¤ë²»³ÚÀÄ½Õ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È·×8Ì¾¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¡¢·àÃæ4ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ÷ÅÄÏÂ¿¡¦¼ãÍÕÎµÌé¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È8Ì¾¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü
¡¡º£¤«¤é22Ç¯Á°¤Ë¥í¥Ã¥¯±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¸¶ºî¡¦µÜÆ£´±¶åÏºµÓËÜ¡¦ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤Î½é´ÆÆÄºî¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¡Ê2003¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤Î10Ç¯¿¶¤ê¤Î´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¤Î±éµ»¤Ê¤¬¤é¤â½é¼ç±é¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÄ¸ý´ÆÆÄ¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Ê÷ÅÄ¤È¡¢Æ±ºî¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ãÍÕ¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤äÃçÌîÂÀ²ì¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¤¥Á¡ÊÊ÷ÅÄ¡Ë¡¢¥â¥â¡Ê¼ãÍÕ¡Ë¡¢¥µ¥Á¡ÊµÈ²¬¡Ë¡¢Ì¤ÃÎ¥ò¡ÊÃçÌî¡Ë¡¢DEEP¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¡¢²ÃÀ¤»Ò¡ÊÃæÅç¥»¥Ê¡Ë¡¢S¡¾TORA¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊªÁü¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥â¥â¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¥Ñ¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¤¥Á¡£80Ç¯ÂåÆüËÜ¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦TOKAGE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¥â¥â¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥Ñ¥ó¥¯Àº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¥µ¥Á¡£²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°ìÊý¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ò¸«¤»¤ë²òË¶¼¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ì¤ÃÎ¥ò¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç·Ù»¡¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¯¤é¤¤Íú¤±¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤«Íú¤«¤Ê¤¤!!!¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¾×·âÅª¤Ê°ìËë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÌµÉ½¾ð¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤íÂíà¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ëDEEP¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤ÎBGM¤Ë¤Ï¡¢Ê÷ÅÄ¤È¼ãÍÕ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¡¢¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ZELDA¤ÎÅö»þ¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥â¥âÎ¨¤¤¤ë¡ÖTOKAGE¡×¡¢¥µ¥Á¤È²ÃÀ¤»ÒÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ü¥È¥á¥¤¥¢¡×¡¢Ì¤ÃÎ¥òÎ¨¤¤¤ë¡Ö²òË¶¼¼¡×¡¢DEEPÎ¨¤¤¤ë¡ÖíÂíà¡×¤Î4¥Ð¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤ë¼ãÍÕ±é¤¸¤ë¥â¥â¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂå¤ÎÇ®¶¸¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤Ï¡¢3·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
