¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì ¡ß µÓÄ¹¸«¤¨¡ÙÁÀ¤¨¤ë¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤¬Íú¤¤¿¤¤¡Ö¸üÄì¥·¥åー¥º¡×
Âç¿Í¥³ー¥Ç¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ë¥·¥åー¥º¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¸üÄì¥·¥åー¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢¸üÄì¤Ç¤âÂç¿Í¤¬Íú¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Â¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¹¥Ëー¥«ー´¶³Ð¤ÇÍú¤±¤ë¸üÄì¥íー¥Õ¥¡ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥Õ¥¡ー¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥íー¥Õ¥¡ー¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸üÄì¥·¥åー¥º¡£¥½ー¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÌó6cm¤Ç¡¢µÓ¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¤Î¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤¬¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤â¡£
Âç¿Í¤¬Íú¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¥Öー¥Ä
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¥é¥Õ¤Ë¸«¤¨¤½¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä¤Ê¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¿É¸ý¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥½ー¥ë¤ÏÌó5.5cm¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢Íú¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤«¡¢´Å¤á¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ë³°¤·¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M