¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ûmichi.¡¢2026Ç¯¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥½¥í³èÆ°¡¢ALICE IN MENSWEAR¤ÈMASCHERA¤ÎºÆÀ¸¡¢KOJIÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸ì¤ë¡ÖÀäÂÐÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
2026Ç¯¡¢michi.¤Î³èÆ°¤¬ÀºÎÏÅª¤Ç°ÕÍßÅª¤À¡£¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø±é¤¬½Å¤¯Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£ALICE IN MENSWEAR¤ÈMASCHERA¤ÎºÆÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆLa¡Çcryma Christi¤ÈAlvino¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢KOJI¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë4·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¡¢KOJIÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢KOJI¤¬ºßÀÒ¤·¤¿La¡Çcryma Christi¡¢Alvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤¬½¸·ë¡£¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
4·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©Reny alpha¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëmichi.¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢KOJI¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëKAZUKI¤ò¥²¥¹¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ALICE IN MENSWEARÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë8·î1Æü¤Ë¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ç¡¢MASCHERA¤ÈALICE IN MENSWEAR¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯ÆâÃæ¤Ëmichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÆü¡¹¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈKOJI¤ò¼º¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢KOJI¤Îºî¤Ã¤¿ALICE IN MENSWEAR¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢michi.¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æmichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡£¡Ö²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿michi.¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò¼¡¡¹¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BARKS¤Ç¤ÏÅÜÅó¤Î2026Ç¯¡¢¿·¶ÊÃÂÀ¸¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æµ¶¤ê¤Ê¤¤º£¤Î¿´¶¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿KOJI¤È¤ÎÌóÂ«
¢£¥½¥í1ºîÌÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿
¨¡¨¡2026Ç¯¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿michi.¤µ¤ó¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤ËºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ïmichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë½é¤Î³Ú¶Ê¤ò¥é¥¤¥ô¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£michi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë»ÏÆ°¥é¥¤¥ô¤Ï2023Ç¯1·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Åö½é¤ÏMASCHERA¡¢S.Q.F¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ç¥é¥¤¥ô¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢michi.Ì¾µÁ¤Î¿·¶ÊÀ©ºî¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
michi.¡§º£¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢KOJI¤¬Â¾³¦(2022Ç¯4·î)¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÈÂÎ¤â¿´¤âÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¿É¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¶Ê¤òºî¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é°î¤ì½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âKOJI¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢S.Q.F»þÂå¤äMASCHERA»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÖKOJI¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÎBARKS¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
michi.¡§¤Ï¤¤¡£²áµî¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤òÉõ°õ¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È³èÆ°¤Ï»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£KOJI¤Îºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÛÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³°¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢MASCHERA¤ÎTAKUYA¤äHIRO¤äTOMO¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¡¢S.Q.F¤Î(¿û)Âç½õ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤â¥é¥¤¥ô¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â·ó¤Í¤¿°ÕÌ£¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
michi.¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²Î¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶²ÉÝ¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÂç·¶ºÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤¶¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë²á¤®¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÁÏºî°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢50ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡michi.¤µ¤ó¼«¿È¤¬µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
michi.¡§½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Î50ºÐµÇ°¥é¥¤¥ô¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¿·¶Ê¤Ï¸½ºß¡¢michi.¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²Î»ì¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
michi.¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢2025Ç¯4·î¤ÎÅìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖDance in the rabbit hole¡×¤ÏALICE IN MENSWEAR¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÄÌ¤¸¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
michi.¡§°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëmichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤ÎKOJI¤È¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Î¶Ê¤¬¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢KOJI¤¬Î¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥½¥í1ºîÌÜ¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌóÂ«¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Î¶Ê¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡£
¨¡¨¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Èrabbit hole¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
michi.¡§¤Ï¤¤¡£¶ÊÄ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î»ì¤Ë¤â¥¹¥Á¡¼¥à¥Ñ¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ALICE IN MENSWEAR¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ALICE IN MENSWEAR¤È¥½¥í¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢michi.¤µ¤ó¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖINCUBUS¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
michi.¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏS.Q.F½é´ü¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥í¥Ã¥¯¤äÍÎ³Ú¤ò°Õ¼±¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤«¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢²û¸Å¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿michi.¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤ò½ã¿è¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥´¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¥µ¥Ó¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
michi.¡§¡ÖDance in the rabbit hole¡×¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖINCUBUS¡×¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¾×Æ°Åª¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤ÎßÚÎö´¶¤¬¥µ¥Ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î¤Î¥é¥¤¥ô¡ãA Midsummer Night Reign¡ä¤Î1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°áÁõ¤È¤È¤â¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
michi.¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ë¥¿¥Ê¤â¥á¥¿¥ë¤â¹¥¤¤À¤·¡¢°Õ³°¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¤ä¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤â¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡michi.¤µ¤ó¤Î²»³Ú¥ë¡¼¥Ä¼«ÂÎ¡¢Éý¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
michi.¡§¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥ô¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¤È¤«1980Ç¯Âå¤Î¶Ê¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥ô¤ä¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¤È¥À¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¸«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÏÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡ÖDeeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·-¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
michi.¡§S.Q.F¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢michi.¥½¥í¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç½õ¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥âÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡¢¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ËALICE IN MENSWEAR¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤ËËÍ¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎSF±Ç²è¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù(1982Ç¯¸ø³«±Ç²è)¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù(1995Ç¯·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á±Ç²è)¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡ÖCYBER RAIN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
michi.¡§¼«Ê¬¤Ï²»³Ú°Ê³°¤Ë±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖCYBER RAIN¡×¤Ïº£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸å¼Ô¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖCYBER RAIN¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
michi.¡§¤Ï¤¤¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯»ÀÀ±«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê1999Ç¯¸ø³«¤ÎSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ë¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤¢¤Î±ÇÁü¤ËÍí¤ó¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£La¡Çcryma Christi¤È¤Ï
¢£¾åµþ¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ´ü¤¬Æ±¤¸
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î¤Î¥é¥¤¥ô¡ãUnder the moonlight¡ä¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖMidnight blue -Ã¸¤¤·î¤Î²¼¤Ç-¡×¤Ï¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
michi.¡§¡ÖDance in the rabbit hole¡×¤¬KOJI¤È°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¶Ê¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¤¤¤Ä¤«KOJI¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£EGO-WRAPPIN¡Ç¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¨¡ÍýÏÀ¤â¥¹¥¦¥£¥ó¥°´¶¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
michi.¡§¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥¾¥Ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿·¶Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
michi.¡§¼Â¤Ï°ÊÁ°¡¢S.Q.F¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æmichi.¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ömichi.¤Ë¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥ÉÏ©Àþ¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿ô¶Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ë²è¤Ï»ö¾ð¤Ë¤è¤êÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È²ÎÍØ¶Ê¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥ÉÉ÷¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤ÎÁêÀ¡¢²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤¬2026Ç¯Ëö¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
michi.¡§¤Ï¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï2025Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥§¥¹¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤ËÂçºåËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È(¡ãSports of Heart 2025 in Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ä)¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢11·î¤Ë¤ÏMASCHERA¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÉ±Ï©¥Ù¡¼¥¿30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È Novastalgia - ¥Î¥ô¥¡¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡ä¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¸øÌó¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡michi.¤µ¤óÌ¾µÁ¤Î¥½¥í¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢¥é¥¤¥ô¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
michi.¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºî¶Ê¤Ï¿ô¶Ê¤·¤«¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ìÊÀ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë³Ð¸ç¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é¤â¤Ã¤È½ñ¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Àº£¤À¤«¤é¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¹¤²¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
michi.¡§Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»Ä¤ê¤Î¶Ê¤Î¥Ç¥â¤òºî¤ë¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖMidnight blue -Ã¸¤¤·î¤Î²¼¤Ç-¡×¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È½ã¿è¤Ë¥Ð¥é¡¼¥ÉÁ³¤È¤·¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Àè¤Û¤É²Î»ì¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢michi.¤µ¤ó¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î²÷³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍßË¾¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
michi.¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢michi.¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ì¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÈÍýÀ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¡È ÍýÀ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥ï¥¤¥¢¡¼¤¬ ¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÊü¤¹¤ë´î¤Ó¤ò°ì½ï¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æmichi.¤µ¤ó¤Î2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Î¾å¤ò¤¤¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢4·î12Æü¤Ë¤ÏË½§PIT¤ÇKOJI¤µ¤ó¤¬ºßÀÒ¤·¤¿La¡Çcryma Christi¡¢ALvino¡¢ALICE IN MENSWEAR¤¬½¸·ë¤¹¤ëÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
michi.¡§2025Ç¯¤Î½Õ¤«¤é½é²Æ¤°¤é¤¤¤ËLa¡Çcryma Christi¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖKOJI¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ALICE IN MENSWEAR¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£michi.¥½¥í»ÏÆ°Åö½é¤Ï¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î³èÆ°¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉKOJI¤ÈËÍ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥í¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤émichi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡£
michi.¡§¤¿¤À¡¢michi.¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÈÉÔÄê´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏALICE IN MENSWEARÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ã¤ÆÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ³¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡michi.¤µ¤ó¼«¿È¡¢ÀÎ¤«¤éLa¡Çcryma Christi¤äAlvino¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
michi.¡§La¡Çcryma Christi¤È¤Ï¾åµþ¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ´ü¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÏTAKA(Vo)¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆó¿Í¤È¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢KOJI¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏAlvino¤ÈS.Q.F¤¬ÂÐ¥Ð¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£LEVIN(Dr)¤ÏAlvino¤Ç¤âÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢SHUSE(B)¤âÂ¾¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢HIRO¤¯¤ó(G)¤À¤±ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢HIRO¤¯¤ó¤¬KOJI¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤äÄÉÅé¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£ÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ALICE IN MENSWEAR¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Î¡ãKOJIÄÉÅé ALICE IN MENSWEAR ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ÖTHIS IS WONDERLAND¡×¡ä°ÊÍè¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ë½§PIT¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÔÀ®¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
michi.¡§michi.¥½¥í¤ÈÆ±¤¸¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥½¥í¤Ç¤âALICE IN MENSWEAR¤Î¶Ê¤Ç¤ÏKOJI¤¬À¸Á°¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à(KOJI¤¬À¸Á°¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É ¡ÈALICE IN MENSWEAR¤Î¥é¥¤¥ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æmichi.¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¡¢¥é¥¤¥ôÍÑ¤ËKOJI¼«¿È¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¿·Ï¿¤·¤¿²»¸»¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°)¤ò»È¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËKOJI¤Î°ä¤·¤¿²»¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤â¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ËÁÆ¬¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÓ¼º´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¡¢KOJI¤µ¤ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¡©
michi.¡§Åö»þ¡¢ALICE IN MENSWEAR¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈÌµÍý¤ËÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊ¤¤¤±£¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÊâÉý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ìþ¤¨¤ë»þ¤¬¤¤¿¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢»ÈÌ¿´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖKOJI¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÏÀ¸Ì¿¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KAZUKI¤¬Éã¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ
¢£¤É¤ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤Î¤«Ä°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤
¨¡¨¡³èÆ°¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£michi.¤µ¤ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó(4·î25Æü@Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha)¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢8·î1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha¤ÇMASCHERA¤ÈALICE IN MENSWEAR¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
michi.¡§MASCHERA¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Éü³è¤ÎÍýÍ³¤ÏALICE IN MENSWEAR¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢MASCHERA¤Ï2000Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÉü³è¥é¥¤¥ô¤ò³«ºÅ¤·¤¿»þ¡¢¡È¤â¤¦²ò»¶¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°Ää»ß¤Ç¤¹¡É¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³èÆ°Ää»ß¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏMASCHERAÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¡¦É±Ï©¥Ù¡¼¥¿¤Ç2024Ç¯10·î¤Ë¡¢michi.¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç¤Î³®Àû¥é¥¤¥ô¡ã²¾ÌÌÉñÆ§²ñ ~RETURN OF THE CHARISMA-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢HIRO(B)¤ÈTOMO(Dr)¤¬¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡ÖMASCHERA¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óTAKUYA(G)¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦¥±¥¸¥á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢TAKUYA¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¡¢MASCHERAÌ¾µÁ¤È¤·¤ÆÍâÇ¯2025Ç¯11·î¤ÎÉ±Ï©¥Ù¡¼¥¿ÀßÎ©30¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãNovastalgia - ¥Î¥ô¥¡¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡ä¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£º£Ç¯8·î1Æü¤Î¥é¥¤¥ô¤ÏMASCHERA¤ÈALICE IN MENSWEAR¤ÎÉü³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èmichi.¤µ¤ó¤Ï¥½¥í¤ò´Þ¤á¡¢3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÂ¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
michi.¡§¤¿¤À¡¢MASCHERA¤ÈALICE IN MENSWEAR¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óº£¸å¤â³èÆ°¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡£8·î¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸·î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ïmichi.¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢4·î25Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëmichi.¥½¥í¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãTHE SPELL CALLED ETERNITY¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
michi.¡§¥é¥¤¥ô¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌõ¤¹¤È¡È±Ê±ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼öÊ¸¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£¤Ï¡¢ÅöÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏKOJI¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëKAZUKI¤¬¥²¥¹¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡KAZUKI¤µ¤ó¤Ï¡¢KOJI¤µ¤óÄÉÅé¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥ô¡ãKOJI & HIRO Joint Live 2024¡ä(2024Ç¯4·î12Æü¤ª¤è¤Ó15Æü¡÷SHIBUYA PLEASURE PLEASURE)¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
michi.¡§¤â¤È¤â¤ÈKAZUKI¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢KOJI¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤«¤éÃÆ¤»Ï¤á¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤À»Ï¤á¤Æ3¡Á4Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤»¤¤¤«¡¢À®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢KAZUKI¤¬Éã¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤Î¤«Ä°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤À¤Ã¤¿¤é´ûÂ¸¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ALICE IN MENSWEAR¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶Ê¤òKAZUKI¤È°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÁÛ¤¤¤ò¥Ð¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤°¿·¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
michi.¡§¤¨¤¨¡£¡ÖKOJI¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¯¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤âALICE IN MENSWEAR¤é¤·¤¯¥¹¥Á¡¼¥à¥Ñ¥ó¥¯Á´³«¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷´Ö¤ÎÎø°¦¤Ë¤â¡¢ËÍ¤ÈKOJI¤ÎÍ§¾ð¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤·¡¢KAZUKI¤ÎÁÛ¤¤¤âÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö»¿²Î¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÅöÆü¤Ï¿·¶Ê¤òÃÆ¤¯¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈKAZUKI¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£michi.¥½¥í¤Î¿·¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
michi.¡§¤Ï¤¤¡£¼¡¤Î¿·¶Ê¤Ï¥é¥¤¥ô¤Ç±Ç¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢michi.Ì¾µÁ¤Ç2023Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ô¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢²áµî³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤«¤é»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢É¬Á³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
michi.¡§°ÊÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£»×¤¦¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÆüÏÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ÆÆùÂÎ¤Ï¿ê¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀº¿À¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³ËÜ¹°»Ò
»£±Æ¡ý¾®ÃÓÏÂÀµ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡ý²æÆáÇÆÃÒ
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡ýtosHiko
¢£¡ãKOJI Memorial & Birthday Live 2026 ¡ÁEternal Blue¡Á¡ä
4·î12Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Ë½§PIT
open15:45 / start16:30
¢§½Ð±é
¡¦La¡Çcryma Christi
¡¦ALvino
¡¦ALICE IN MENSWEAR
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
\11,000(»ØÄê / ÀÇ¹þ)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ¡ï600
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä(¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×)
¢£2026Ç¯½é¥½¥í¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãTHE SPELL CALLED ETERNITY¡ä
4·î25Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha
open16:30 / start17:00
½Ð±é¡§michi.
¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¿ûÂç½õ(G)¡¢¸ÅÃ«·½²ð(B)¡¢ÃÝÂ¼Ãé¿Ã(Dr)
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§KAZUKI(Guitar)
¢¨MASCHERA¡¢S.Q.F¡¢ALICE IN MENSWEAR¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢michi.¥½¥í¿·¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËKAZUKI¤ò·Þ¤¨¤ÆALICE IN MENSWEARÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÌó5Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ÇÛ¿®³«»Ï¡§4·î25Æü(ÅÚ) 16:50
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://michi-solo.com/event?no=3u6psnFtcCfysi3ecFs9s
¢§Í´ÑµÒ¡¿ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)12»þ¡Á
¢¨Í´ÑµÒ¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þÄùÀÚ¡§3·î1Æü(Æü)23:59
¢¨ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§5·î25Æü(·î)22:00¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½(°ìÉô½ü¤¯)¡£
Í´ÑµÒ¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://unitedproducts.zaiko.io/e/eternitytokyo
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://unitedproducts.zaiko.io/e/michisoloetern
¡ÊÌä¡Ëhttps://michi-solo.com/contact
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¥ª¥Õ²ñ
¢¨¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¡¢michi.¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÈKINGDOM¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ²ñ(Æþ¾ìÌµÎÁ/1¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ/2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥ÌµÎÁ)¤ò20»þ¡Á22»þ¤Ë³«ºÅ(»²²Ã¿Í¿ô¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)¡£
¢¨¿½¹þ´ü¸Â¤Ï4·î9Æü23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡§michi.¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖKINGDOM¡×Æâ¥ª¥Õ²ñ¥È¥Ô¥Ã¥¯
