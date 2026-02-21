Êì¤¬´ÑÀï¤â¡Ä·»ÄïÂÐ·è¤¹¤ì°ã¤¤¡ÖËÍ¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ì¤¿¤é¡×¡¡·»¤ÏÂç³èÌö¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçµÜ¡¦ÀôÉ¢Ü¿¤ÈÊ¡Åç¡¦ÀôºÌµ©¤ÎJ¥ê¡¼¥°½éÂÐ·è¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï2·î21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤ËÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò·Þ¤¨¡¢6-0¤ÎÂç¾¡¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿ÂçµÜMFÀôÉ¢Ü¿¡Ê¤È¤¦¤ä¡Ë¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤ËÊ¡ÅçMFÀôºÌµ©¤¬Æ±31Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢·»Äï¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÂÐ·è¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2-0¤Î¸åÈ¾19Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À·»¤ÎÀôÉ¢Ü¿¤Ï¡¢Áê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¡ÖÄï¤ÎÁ°¤ÇÅÀ¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊì¿Æ¤¬NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ë·»ÄïÂÐ·è¤Î´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·»¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¡¢3Ê¬¸å¤ËÄï¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£ÀôÉ¢Ü¿¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯»Ä¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Äï¤ÎÀôºÌµ©¤Ïº£µ¨¹ÃÆîÂç¤«¤éÊ¡Åç¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï·»¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡Åç¤ÏÂçµÜ¤È5·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÉð´ï¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏËÍ¤Îº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¸«¤»¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Äï¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·»¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÂç¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï·»Äï¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸ò´¹¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç·»¤ÎÀôÉ¢Ü¿¤ÏÄï¤òÏ«¤¦¤è¤¦¤ËÊ¡Åç¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦³¤Ï·ÅÄ±Ù½¨ / Yoshihide Ebita¡Ë