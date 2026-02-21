ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÖºéÆÁ±É½Ð¿È¤Î2¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°¡Ö¤½¤í¤½¤í·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£¥¥ã¥ó¥×ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢²ÖºéÆÁ±É½Ð¿È¤Î2¿Í¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Í¥¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡¢Ê¬¸ü¤¤ÀïÎÏ¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤à¤Î¤¬²ÖºéÆÁ±É¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£6Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤í·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤Ç¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¡¹¤Ë¿·ÀïÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬¿¤ÓÇº¤à°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï°æ¾å¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¾åÈ¾¿È3¡¢²¼È¾¿È7¤¯¤é¤¤¤Ç¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢°æ¾å¤¯¤ó¤Ï¾å¤¬7¤Ç²¼¤¬3¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¾å¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤«¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤«¡¢Í¾Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬°æ¾å¤¯¤ó¤Îº£Ç¯¤Î²ÝÂê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤â¤Þ¤¿²ÖºéÆÁ±É¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç8Ç¯ÌÜ¡£
¡¡1·³¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖÌîÂ¼¤¯¤ó¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬Âç¹¥¤¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆóÍ·´Ö¤Ï¡ÊÌîµå¤Î¡Ë¸«Êý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÇÈÄ¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³Ð¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖÈà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë20ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£