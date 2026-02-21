±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡Ö¶¾Çþ¡×¤á¤°¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬±ê¾å¤·¤¿¥ï¥±¡¡Â¾¿Í¤ò¡Ö²£ÌÜ¤Ë¤¹¤¹¤ë¶¾Çþ¤Î»Ý¤µ¡Ä¡×
²Î¼ê¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬18Æü¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¶¾Çþ¡Ê¤½¤Ð¡Ë¤ÎÅ¹¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸Ãæ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¤á¤°¤ê±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±§Â¿ÅÄ¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡Ø°ì¿Í¤À¤·¤³¤ó¤ÊÁá¤¤»þ´Ö¤Ê¤éÍ½Ìó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡¢¤¤¤ä¡¢°ì±þÅÅÏÃ¤·¤È¤¯¤«¡Ù¤ÈÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡×¤È¡¢ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤«¤éÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Ìó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Øº£Æü¤Ï¤ªÁá¤¤¤ª»þ´Ö¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ù¡×¤ÈÍ½Ìó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
±§Â¿ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÃÇ¤é¤ì¤Æ·âÄÀ¤¹¤ë»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë¤¹¤¹¤ë¶¾Çþ¤Î»Ý¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤µ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖTHE ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¤ª¤â¤íÅê¹Æ¡×¡Ö±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¤«Ç®¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡ÖÀ³Ê°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë°ÕÃÏ°¡×¡ÖÀ³Ê°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶¾Çþ¤Î»Ý¤µ¡×¤ÎÉôÊ¬¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡Ö¶¾Çþ¤ÎÌ£¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÒ¤¬·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡Ø»Ý¤µ¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ã»¤¤¥Ý¥¹¥È¤ÇÆü¾ï¤òÅÁ¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Äì°ÕÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£