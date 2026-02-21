Ä¶ÆÃµÞ¡¢½é¤ÎÅìµþ£Ä¸ø±é·èÄê¡¡º£Ç¯·ëÀ®15¼þÇ¯¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
Ä¶ÆÃµÞ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖREAL¡©¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎMC¤Ç¡¢11·î25Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ä¶ÆÃµÞ¤Ï11Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥«¥¤¡Ê31¡Ë¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ê31¡Ë¥¿¥¯¥ä¡Ê30¡Ë¥æ¡¼¥¡Ê31¡Ë¥¿¥«¥·¡Ê29¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢22Ç¯¤«¤é¥·¥å¡¼¥ä¡Ê31¡Ë¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê27¡Ë¥¢¥í¥Ï¡Ê25¡Ë¥Ï¥ë¡Ê20¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·9¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏËèÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢µ¬ÌÏ¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¡£·ëÀ®15¼þÇ¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¤Î¾è¼Ö·ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£