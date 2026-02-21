¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡G1Á´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î½¤ÀµÎÏ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾ÞÀ©¤·¤¿
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¡ÖÂè41²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â4490Ëü±ß¡Ë¤Ï·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç20Æü¤Î2ÆüÌÜ¡¢¥á¥¤¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¡×¤òÃæ¿´¤ËÆó¼¡Í½Áª¤ò³«ºÅ¡£22Æü¤Î3ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¤ÈÏÆËÜÍºÂÀ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ½ª2¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤êÂØ¤¨±Ô¤¯ÆÍ¤È´¤±¤¿¡£½éÆü¸å¤Ï¡ÖÁêÅöÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£0ÅÀ¡×¤È¸·¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¾è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ½éÆü¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î½¤ÀµÎÏ¡£
¡¡ÅöÂç²ñ4Ç¯Ï¢Â³¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏG1¤Ç7Ï¢Â³·è¾¡¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¾¡Éé¤Î½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤¿¾è¤êÊý¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈËý¿´¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡35²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë½à·è¾¡Àï10R¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎÏÆËÜ¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ¾Àþ¤Ç±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£