¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²ÆÅß¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î·×10¸Ä¤ÎÂçµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£°ìÊý¤ÇËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¶¥µ»¤·¡¢º£Âç²ñ¤â¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤âÌ³¤á¤¿¤Î¤¬»Ð¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¡£¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡È»Ð¤¬¤¤¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î»ÐËåÃç¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£»Ð¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£²ñ¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢·ë¹½¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖºòÆü¤Î²òÀâ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦È¾ÌÌ¡¢Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡¢»ä¤Î´ê¤¤¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ÍÉ¤ì¡¢ÍÉ¤ì¤Ç¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£