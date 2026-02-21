¾®Âô°ìÏº»á¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂ¤È¿¤ÎÎ©·ûÌ±¼ç£µ¿Í¤Ï¡ÖÅöÁ³¤Ç¶ÚÆ»¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¡×¡ÄÅÞÂ¦¤Ï½èÊ¬¸¡Æ¤
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÍîÁª¤·¤¿¾®Âô°ìÏºÁ°½°±¡µÄ°÷¤Ï£²£°Æü¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼«¿È¤Ë¶á¤¤Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷£µ¿Í¤¬Â¤È¿¤·¤ÆÎ©Ì±¤Î¿å²¬ÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÅöÁ³¤Ç¶ÚÆ»¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾®Âô»á¤ÏÎ©Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÃæÆ»²þ³×¤Ø¤Î¹çÎ®¸«Á÷¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¡ÊÎ©Ì±¤Î£µ¿Í¤¬¡Ë¼«Ê¬¤ÎÅÞ¤ÎÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢Î©Ì±¤Ï»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Î£±²óÌÜÅêÉ¼¤ÇÃæÆ»²þ³×¤Î¾®ÀîÂåÉ½¤ËÅê¤¸¤ëÊý¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ¿Í¤¬¿å²¬»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡£Î©Ì±¤Ï£µ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£