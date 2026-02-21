ÊÁËÜÍ¤¡¢Í§¿Í¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¤È¤Î¿ä¤·³èÌÀ¤«¤¹¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë£²¿Í¤Ç»²Àï
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÁËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¤·¤¿MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ìµ±¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Ã¤«¤é²Ð¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¡Ä¤½¤Î»Ò¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤Ë¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ÊÊÁËÜ¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡£°ìµ±¤¬¤½¤ó¤Ê¤Í¡Ä¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÊÁËÜ¤¬¡ÖTWICE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÁËÜ¤Ï¡Ö°ìµ±¤µ¤ó¤¬¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£TWICEÂç¹¥¤¡£¤Ç¡¢¤â¤¦K¡ÝPOPÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¾Ü¤·¤¯¤Æ¡£Â¿Ê¬¤Í¡¢»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤¯¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
21Ç¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Á¥µ¥¤¥³¤Ê2¿Í¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÌÂ¼¤«¤éTWICE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿ä¤·¤¬¤¤¤ëÀ¸³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¹¥¤¡Ä¿ä¤·¤À¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂº·É¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¡Ê½÷Í¥¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ë¤â¤½¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¡Ä¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ï¡¼¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤½¤Î±Ç²è¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇTWICE¸«¤Æ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç²¶¤¬µÞ¤ËTWICE¤ò¸ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¸ì¤é¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤è¡£¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¤è¡×¤ÈËÌÂ¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£