¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬£´ÈÖµ¯ÍÑ¤ËÇ³¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î£´ÈÖµ¯ÍÑ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤ë¡ª¡¡µÜºê¤Ç¶¯²½¹ç½ÉÃæ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂåÉ½½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë£²£²Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç£´ÈÖµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µï»Ä¤ê¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î¥²¡¼¥¸¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¤Î´Ý¤Ç¤Î¼ÂÀï¤Ë¤à¤±¡¢ÆþÇ°¤ËÂÇ·â¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î£×£Â£ÃÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÅöÁ³¡¢ÂåÉ½¤Ç¾ï»þ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º´Æ£µ±¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î¼ÂÀï¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÜºê¹ç½É¸å¤ÎÌ¾¸Å²°¢ªÂçºå¤ÈÂ³¤¯¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ì£ÂÁÈ¤ÎÌî¼ê¤â¹çÎ®Í½Äê¤À¤±¤Ë¡¢ºòµ¨¤Î¥»¤ÎÆó´§²¦¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£µÜºê¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç£²Ï¢Àï¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£