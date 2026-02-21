魔術師が作った液体でブサイクな猫になった聖女。助けを求めても…／根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！
『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』（逭口とら：漫画、かのん：原作、ちょめ仔：キャラクター原案/キルタイムコミュニケーション）第7回【全10回】
【漫画】『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』を第1回から読む
老若男女を魅了する美貌の持ち主、聖女ティアナ。しかし、彼女は令嬢の逆恨みで呪いを受け、ブサイクな猫へと姿を変えられてしまう。途方に暮れていたところ、“根暗騎士”と噂されるイシスに助けられ、世話を焼いてもらうことに。ブサ猫を溺愛してくれる彼にティアナは心を揺さぶられ――？ 天真爛漫な聖女＝ブサ猫と、超猫好きな根暗騎士がおりなすピュアラブファンタジー『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』を、新規エピソードを追加して再連載。待望の2巻は2月14日発売です！
