¡Ú£Ê£²Æ£»Þ¡Û¥ë¡¼¥¡¼£Í£ÆÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤¬¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡ÖÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¡Öº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×£Ð£ËÀï¤ÇÇÔ¤ìÏ¢¾¡Æ¨¤¹¤â¼ý³Ï
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£Ê£²¹ÃÉÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡££°¡½£±¤ÎÁ°È¾£³£·Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥¡¼£Í£ÆÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢£±¡½£±¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¤Ç£²¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£»Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨½é¤á¤Æ¤Î£Ð£ËÀï¡££±¿ÍÌÜ¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¡×¤È£Ç£ËËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¹ÃÉÜ£²¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·Æ£»Þ£µ¿ÍÌÜ¤Î£Ä£ÆÃæÀîÁÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÏÈ¤ò³°¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤Ï¡Ö£²ËÜ¡¢£³ËÜ¤È»ß¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¤¬µ±¤¤¤¿¡£Î©ÀµÂç¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿ÃæÂ¼Í¥¤À¡££°¡½£±¤ÎÁ°È¾£³£·Ê¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡£½éÀèÈ¯¤·¤¿Á°Àá¡¦£±£´Æü¤Î¾¾ËÜÀï¡Ê£²¡»£°¡Ë¤Ç£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´ÆÀÅÀ¤Ë¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¿ô»ú¡×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤âÆÍÇË¡£¸åÈ¾£±£²Ê¬¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¥Ò¥é¥ê¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±£´£³Ê¬¤Ë¤ÏÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤âÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦£²¡¢£³ÅÀ¼è¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Öº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡Ê£³·î£±Æü¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤¤¤ï¤Àï¡£´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë