¾®Àã¤¬¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Î¤¢¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÎ±³Ø¤·¤¿ÍýÍ³
¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤°¤é¤¤»ý¤Á¤Ê¤µ¤¤¡£¤â¤·¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤òµ»ö¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£»ñÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤À¤±¡£¤³¤³¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÄÀ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÁ´Éô½ñ¤Ä¾¤·¡£°Ê¾å¡×
¤³¤ó¤Ê¤°¤Ã¤µ¤ê¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÈ¯¸À¤â¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ËÈà¤ÎÀâÆÀ¤òÍê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î¤·¤ê¤Ì¤°¤¤¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤¹¡¦¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Æ¶²¤ì¤º¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·ÏÌë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¾®Àã¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤ÎÆ£ºêÈþÎëÊÔ½¸Ä¹¤À¡£
À¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¼ÆÅÄ°ìÍÕ¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡£ËÜÅö¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿°ìÍÕ¤Ï¡¢¤³¤Î»¨»ï¤ÇÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¸Êª³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤ÎÄÇÆ²»Ê¤ò¡ÉÎø°¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤Î´Æ½¤¤Ë¤Ä¤±¤¿¡¢¥·¥·¥É¥«¥Õ¥«¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸Êª³Ø¤¬Îø°¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡©¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²æ¡¹¤âµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÆ°Êª´Æ½¤¤Ï¡Ø¤¶¤ó¤Í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª»öÅµ¡Ù¤Îº£ÀôÃéÌÀ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾®Àã¤µ¤ó¤Ë¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËFRaU¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿FRaUwebÊÔ½¸Ä¹¤Î¿·Ä®¿¿µÝ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂè2²ó¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Àã¤µ¤ó¤¬17ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆ£ºêÊÔ½¸Ä¹¤¬¡ÖÅú¤¨¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤ë¡×»ö¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¾®Àã¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¡£
ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤ëÍ¾Çò¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÌò³ä¤«¤Ê
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Ç¾®Àã¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÆ£ºêÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¾®Àã¤µ¤ó¤â¡¢ÀÎ¤«¤é»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤´¼«¿È¤Ç¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àã¡§¡Ö¡Ø¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ù¤È¤«¡ØÌÜÅª¤Ï¡Ù¤È¤«¤Í¡£»ä¤±¤Ã¤³¤¦»×¹Í·¿¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤«¡£ÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤±¤À¤½¤¦¤È»×¤¦¤È¤½¤Î´¶³Ð¤¬Çö¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÁ¤¨¤ë¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿´¶³Ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤È¤«¥³¥¹¥Ñ¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤ëÍ¾Çò¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÌò³ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤É¬»à¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤Ç¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àã¡§¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¡Ø¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤¬ÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤äÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¿¦¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤É¤³¤«¤ËÄêµÁ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î·Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²¼¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¿¬¿¡¤¤¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ£ºêÊÔ½¸Ä¹¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÂ¸Ê¬¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¤³¤ì¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤ä¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©ÀèÆü¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾®Àã¤µ¤ó¡×¤ÈÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òX¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àã¡§¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àã¡§¡Ö¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¡Ø¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤È¤«¡×
¡½¡½¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ÆÅÄ°ìÍÕ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àã¡§¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤ÈÐíâ×¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤µ¤»¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ï¢º¿¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾åÄ¹¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¤ã¥À¥á¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤ë¡£
¾®Àã¡§¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤Ï¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¼ê½ç¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹ÂçÀÚ¤µ
¡½¡½ËÜÊª¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®Àã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®Àã¡§¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¯À®¸ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤»þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤ä¿ÍÀ¸·Ð¸³¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢30Âå¤Ç·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÏÆÌòÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¾®Àã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àã¡§¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë»¨»ï¡ØFRaU¡Ù¤Ç¾®Àã¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÃ¤Ì¦Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÃ¤Ì¦¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶»Ç®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¡£
¾®Àã¡§¡ÖÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤´±ï¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Î¤¢¤È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÎ±³Ø¤ÎÍýÍ³
¡½¡½2000Ç¯Á°È¾¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Î¤¢¤È¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÎ±³Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àã¡§¡Ö¹Ô¤Àè¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡£»ä¡¢·èÃÇ¤¬°ì½Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¤Á¤ç¤¦¤ÉFRaU¤ÇÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®Àã¤µ¤ó¤¬Î±³ØÃæ¤Ë¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£±Æ¤·¡¢»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àã¡§¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç±üÍÍ¤È°ì½ï¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¡Ø¾®Àã¤â»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎµÙ¤ß¤ò¤È¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½ÊÙ¶¯¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àã¡§¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»ä¤â¾®Àã¤µ¤ó¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù
¿ÍÎà¤Ï¡¢ÃÏµå¤Ç°ìÈÖÎø°¦¤¬¥Ø¥¿¡©
¼ç¿Í¸ø¤Î¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¼Ò»þ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÇÑ´©¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤ÇÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤ß¤Ä¤«¤é¤º¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢5Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà¤ÈÆ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤â¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ß·ÈþÎè¡Ê¾®Àã¡Ë¤¬ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÀèÇÚ¤Î´ë²è¤Ç¡¢°ìÍÕ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¥«¥Õ¥«¡Ë¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êý¸þÀ¤ËÇº¤ó¤À°ìÍÕ¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡ÖÎø°¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÎø°¦¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤À¸Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤«¤éÎø¤ä»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ËÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤¬³«Ëë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷
¼ç±é¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡À¸ÅÄÅÍ¿¿
µÓËÜ¡¡º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
¸¶ºî¡¡À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
²»³Ú¡¡MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡¡ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¦¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¦ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡½¥µ¡¼¡¡¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡½¥µ¡¼¡¡Æ£¿¹¿¿¼Â¡¦ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
¾®Àã¡Ê¤³¤æ¤¡Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Önon-no¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1998Ç¯¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï¤¢¤»¤é¤º¡Ù¤ÇÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ê2003¡Ë¡ØALWAYS»°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2005¡¢2007¡¢2012¡Ë¡Øºù¿§¤Î²Ö¤¬ºé¤¯¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡ÁÀ¾ÍÎ¹üÆ¡ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Á¡Ù¡Ê2001¡Ë¡Ø¤¤ß¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡Ê2003¡Ë¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ê2019¡Ë¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡½À»°è¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ê2023¡Ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£3»ù¤ÎÊì¡£
