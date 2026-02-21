Âç·¿¼ÖÎ¾±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¡½÷À¤¬»àË´¡¡·Ù»¡¤¬¿È¸µÄ´¤Ù¤ë¡¡ÉÙ»³
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¹ñÆ»41¹æ¤ÇÂç·¿¤Î¼ÖÎ¾±¿ÈÂ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¤Ï¤Í¡¢½÷À¤Ï¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÉÙ»³»Ô´Û½ÐÄ®¤Î¹ñÆ»41¹æ¤ÇÂç·¿¼ÖÎ¾±¿ÈÂ¼Ö¤¬º¸¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¿®¹æµ¡¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Î©»³Ä®¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£