¡È½é¤á¤Æ¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¡22ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿µÈÅÄÎë¤ËÂç²ñÂ¦¤«¤é¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡3ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÎë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¡¢Âç²ñÂ¦¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥ÅÐ¾ì¤Ç¤³¤Î¾Ð´é
¡ÖÆüËÜ¡Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÂÀ¸Æü¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£½é¤á¤ÆÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë3·î¡£2·îËö¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤Ë¤¤¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤âÌµ»ö¤Ë¡Ê³ð¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ê¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¥Û¥ó¥À¤µ¤ó¤Ë¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£22ºÐ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦58°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥ó¥Ï¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥¿¥Æµ÷Î¥¡¢¥è¥³µ÷Î¥¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥óÊý¸þ¤Ø±¿¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤È¤¯¤ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬³°¤Ë²¼¤ëÇÏ¤ÎÇØ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤¬Ãæ±û¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê¿¤é¤ÊÉôÊ¬¤Ï¶¹¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó155¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¼êÁ°¤ËÃåÃÆ¡£±ü¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤ÆÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤ê2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£»Ä¤¹¤Ï¤¢¤È°ìÆü¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÀäÂÐ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÈèÏ«¤âÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¸å¥±¥¢¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ22ºÐºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¥É¥ì¥¹¡ÛµÈÅÄÎë¤È¥·¥Ö¥³¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç
µÈÅÄÎë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
µÈÅÄÎë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¡Ö±ó¤¶¤±¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¡× ¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¤òºî¤ë¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¸¶±Ñè½²Ö¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î½éÀï¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥ÅÐ¾ì¤Ç¤³¤Î¾Ð´é
¡ÖÆüËÜ¡Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÂÀ¸Æü¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£½é¤á¤ÆÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë3·î¡£2·îËö¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤Ë¤¤¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤âÌµ»ö¤Ë¡Ê³ð¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ê¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¥Û¥ó¥À¤µ¤ó¤Ë¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£22ºÐ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦58°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥ó¥Ï¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥¿¥Æµ÷Î¥¡¢¥è¥³µ÷Î¥¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥óÊý¸þ¤Ø±¿¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤È¤¯¤ËÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬³°¤Ë²¼¤ëÇÏ¤ÎÇØ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤¬Ãæ±û¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê¿¤é¤ÊÉôÊ¬¤Ï¶¹¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó155¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¼êÁ°¤ËÃåÃÆ¡£±ü¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤ÆÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤ê2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£»Ä¤¹¤Ï¤¢¤È°ìÆü¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÀäÂÐ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÈèÏ«¤âÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¸å¥±¥¢¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï60Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ22ºÐºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¥É¥ì¥¹¡ÛµÈÅÄÎë¤È¥·¥Ö¥³¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç
µÈÅÄÎë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
µÈÅÄÎë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¡Ö±ó¤¶¤±¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¡× ¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¤òºî¤ë¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¸¶±Ñè½²Ö¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î½éÀï¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¡©