2Æü´Ö¤Î¡É¤Ê¤¬¤ª¤«¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡É¤¬³«Ëë!40Ç¯Â³¤¤¤¿¡ÖÄ¹²¬Àã¤·¤«º×¤ê¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¢ö
¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖÀã¤·¤«º×¤ê¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢21Æü¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤ª¤«¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤·¤Æ³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤¬¤ª¤«¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹2026¡×¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç40Ç¯Â³¤¤¤¿¡ÖÄ¹²¬Àã¤·¤«º×¤ê¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹²¬¤ÎÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ß³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÄ¹²¬¤Î¿©¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï°®¼ê²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉ÷¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤Î¤Ã¤Ú¤Ê¤É¡¢½ÐÅ¹¤·¤¿15Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î¤Î¤Ã¤ÚÎÁÍý¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡§
¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Î¤Ã¤Ú¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£