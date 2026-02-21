¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡×22ºÐGK¤¬¡ÈÄËº¨¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡É¤«¤é¼ºÅÀ¡Ö¿É¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ì¡ª¡×´é¤òÊ¤¤¦»Ñ¤Ë²£ÉÍFM¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍîÃÀ¡õ·ãÎå
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 0¡Ý2 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ê2·î21Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÄËº¨¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡×¤«¤é¼ºÅÀ
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎGKÌÚÂ¼Î¿Ìé¤¬ÄËº¨¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤éÄË¤¤¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï2·î21Æü¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢55Ê¬¤ËDF´Øº¬µ®Âç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò´Øº¬¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£·Þ¤¨¤¿84Ê¬¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤«¤éÄËº¨¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼«¿Ø¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎDF°æ¾åÂÀÀ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌó20m¤Û¤É¤Î¥ß¥É¥ë¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾å¼ê¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤º¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¹â¤µ¤ÈÂ®ÅÙ¤Î¥¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢±ºÏÂ¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MFÁáÀîÈ»Ê¿¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇµÞ¤¤¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁáÀî¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á
¡¡¥ß¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤ËÌÚÂ¼¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç´é¤òÊ¤¤¦¡£SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¸·¤·¤¤¤è¡×¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡Ä¡×¡ÖGK¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤¯¤ë¥ß¥¹¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï³«ËëÀï¤ÇÀµGK¤ÎËÑ°ì·½¤¬±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£°Ê¹ß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÌÚÂ¼¤Ë¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2025Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î22ºÐ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÌÚÂ¼´èÄ¥¤ì¡£¿É¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤³¤³¤Ç²£ÉÍ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¡Ö¥ß¥¹¤ËÄ¨¤ê¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍ¦µ¤¤¢¤ë½Ä¥Ñ¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ±ºÏÂ¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£²£ÉÍFM¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë