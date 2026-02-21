Ê©Åö¶É¡¢ÊÆÉÙ¹ëÊ¸½ñ½ä¤êÁÜººÃå¼ê¡¡¸µ³ÕÎ½¤ä³°¸ò´±¤Ëµ¿ÏÇÂ³¡¹
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Î³«¼¨Ê¸½ñ¤ò½ä¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬°ì»þ¹´Â«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÃæ¡¢ÎÙ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¸µ³ÕÎ½¤ä³°¸ò´±¤é¤Îµ¿ÏÇ¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤·¡¢½ÅÂç»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤¿¤áÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÉÙÍµÁØ¤äÍÌ¾¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥©¥Ã¥·¥åÄÌ¤ê¤Ë¹Âç¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½êÍ¤·¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1980¡Á90Ç¯Âå¡¢¥ß¥Ã¥Æ¥é¥óÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²¼¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÊ¸²½¿¶¶½ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿º¸ÇÉ¤ÎÂçÊª¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥°¸µÊ¸²½Áê¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¸½ñ¤Ë673²óÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥°»á¤Ï¶¯¤¤°µÎÏ¤ÈÈóÆñ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢10Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤¿¥Ñ¥ê¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÊ¸²½µ¡´Ø¡¢¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¸¦µæ½ê¥È¥Ã¥×¤Î¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï¥é¥ó¥°»á¤ÈÌ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò³«»Ï¡£º£·î16Æü¤Ë¤Ï¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¸¦µæ½ê¤ä¥é¥ó¥°»á¤Î¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£