£²²¯±ßÄ¶¤¨¾Þ¶â½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢½éÍ¥¾¡¤Î±¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éã¤Ø¤Î¡ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡É¹ðÇò¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½éÍ¥¾¡¤Î±¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ø¤Î¡ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡É¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÍè·î¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤«¤é£²£°ºÐ¡Á£²£µºÐ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤Î¡Ö²Ô¤®¤Þ¤¯¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ¶¯£²£°Âå¤¬½¸·ë¡ª¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢£²²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤Ç£²£³ºÐ¤Ë¤·¤ÆÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â£´²¯£²£²£°£µËü±ß¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤òÀäÂÐ¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Âç²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Ô¥¢¥¹¤òÇã¤ª¤¦¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÂÎ¡¢Á°Æü¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ô¥¢¥¹Ëº¤ì¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤ë¤«¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ª´ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»î¹ç¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£