£²£°¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»Î¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤«¤é£¶£²Ç¯¡¡µìÂçÊ¬¶õ¹ÁÀ×ÃÏ¤Çµ¾À·¼ÔÅé¤à¶¡ÍÜ²ñ¡¡Ìó£¶£°¿Í»²²Ã¡¡ÂçÊ¬
µìÂçÊ¬¶õ¹Á¤Ç20¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯£¶£²Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢µ¾À·¼Ô¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë²ñ¤¬£²£±Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1964Ç¯2·î27Æü¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éÂçÊ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÙ»Î¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬Åö»þ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿µìÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·20¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬»ÔÂç½£ÉÍ¤ÎµìÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï°ÖÎîÈê¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤éËèÇ¯»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£±Æü¤ÏÂçÊ¬¹Ò¶õ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î¿¦°÷¤ä¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂçÊ¬ÉñÄá¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ê¤ÉÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°ÖÎîÈê¤Ê¤É¤òÀ¶ÁÝ¤·¤¿¸å¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ¾À·¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸Î¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£