¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¤À¡×À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¡È¼«Ê¬¡É¤òÁà¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¡Ä¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëºÆ¸½ÅÙ¤È¡È¤ª¤Á¤ã¤á¡É¥®¥ã¥Ã¥×»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤òÁà½Ä¡£ºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁàºîÀ¤ËÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥ó¥°¤Î¥¥ã¥é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡ÄÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤òÁà½Ä
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¤¬ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKanaChanTV¡×¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡ÖWWE 2K25¡×¤Ç¼«¤é¤òÁà¤Ã¤Æ³Ú¤·¤àÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWWE 2K25¡×¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢ÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐÀï¤¬³Ú¤·¤á¤ë³ÊÆ®¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£ËÜÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ä¼Â¶·¥×¥ì¥¤¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¥¦¥ê¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯WWE¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëËÜ¿Í¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥«¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¸½¼Â¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤âÅ¨ÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤ËÂ·¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ä¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤È¼«¿È¤òÀï¤ï¤»¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÆ°²è¤À¡×¡ÖÉ¬¸«¡£Èà½÷¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤è¾Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¾õÂÖ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÇÎ×¤ó¤ÀËÜ¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢°¹¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¹¥«¤À¤¬¡¢ºÇ¿·¥²¡¼¥à¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¢¥«¥ó¡ªÉÏ·ìÉÏ·ì¡ª¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥Ò¡¼¥ë¥¥ã¥é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved