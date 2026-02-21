¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡ÛÂçÃÓÍ¤Íè¡¡µ¡ÎÏÎôÀª¤â¥ª¡¼¥·¥ã¥óC½Ð¾ì¤ØÊ³¤¤Î©¤Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¡¡¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï21Æü¡¢4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£22Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÓÍ¤Íè¡Ê39¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î4ÆüÌÜ8R¡£5¥³¡¼¥¹¤«¤é4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬½éÆü¤«¤éÂçÇÔ¤È¤ÏÌµ±ï¡£·ø¼Â¤ËÃå¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÆÀÅÀÎ¨6.40¤Î13°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ù¥¹¥È18¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Èµ¡ÎÏ¤ÏÎôÀª¡£¡ÖÅ¸³«ÂÔ¤Á¤Ç¿ÀÍê¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê7·î28Æü¡Á8·î2Æü¡¢¤Ó¤ï¤³¡Ë¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥½Ð¤·¤Æ3Ãå°Ê¾å¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê20Æü¸½ºß¤Î"¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È"¡áG1¡¢G2¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤È´°Áö¥Ý¥¤¥ó¥È¡á¤Ï15ÅÀ¤Ç¿äÄê66°Ì¡£¿äÄê¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï17ÅÀ¡£¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Æ¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¤Ï12R5¹æÄú¡£4¥«¥É°ðÅÄ¹ÀÆó¤Î¹¶¤á¤Ë¾è¤Ã¤Æ·þ¤êº¹¤¹¤«¡£