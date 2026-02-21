±ê¤ÎÃæ¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¿Í¡É¡Ä¥³¥ó¥Ó¥ËÁ°¤ÇÆÍÁ³¤Î½Ð²Ð¢ªÉþÇ³¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤êµî¤ë ¥ì¥¸ÅðÆñ¤« ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡2·î10Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢±ê¤¬Àª¤¤¤è¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ê¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¸½¢ªÇ³¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤êµî¤ëÃË¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î±ê¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¿Í¤À¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Éþ¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç½ÐÆ°¤·¤¿¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï·Ú¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¸¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÃË¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë