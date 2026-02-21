悔し涙があふれ…睫敞帆が過去2大会銀の本命種目1500mで6位に表彰台逃す「失速を少なくする課題を越えられなかった」【ミラノ・コルティナ五輪】

ミラノ・コルティナオリンピックもいよいよクライマックス。

スピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手（31）が本命種目の女子1500メートルで悲願の金メダルを目指しました。

自らが世界記録を持つ1500メートルに挑む高木美帆選手。

2大会連続銀メダルのエースが初の頂点を目指しました。

解説を務めた姉の高木菜那さん（33）：

後半のためにっていろいろ考えたら、3番（銅メダル）は見えたかもしれないです。でもきっとその3番よりも、悔しいと思うが、誇れるレースになったんじゃないのかな。

菜那さんも誇れるレースと振り返った1500メートル。

最終組の高木選手は序盤から積極的な滑りを見せました。

実況：

300メートルから700メートルにかけてのラップタイムは…27秒台で来た！

解説・姉の高木菜那さん：

非常にいいです！非常にいいです！

攻めの滑りで各ポイントを全体2位の好タイムで通過し、勝負のラスト1周へ。

実況：

大きく前に出ている高木美帆。さあ残り1周の鐘を聞く、1100メートルの通過29秒台で回ってきている。さあ最後の1周だ！

解説・姉の高木菜那さん：

ラスト1周！どうにかして！足を動かして！ここで落とさない！頑張れ！

実況：

全てがこのときのため！

解説・姉の高木菜那さん：

金メダルまであとちょっと！ラスト上げろ！

実況：

最後の直線に入る！高木美帆！

解説・姉の高木菜那さん：

落とすな！落とすな！

実況：

いけるか！どうだ！1分54秒86！

金メダルだけを目指し前半から攻めたレースを見せましたが、ラスト1周は全体17位のタイムと失速し、悔しい6位となりました。

女子1500メートル6位・郄木美帆選手：

1500メートルで勝ちたいのであれば、守りに入るのではなくて攻めていきたい気持ちがあって、疲れてきたときの自分のスケーティングの維持、失速を少なくする課題を越えられなかった。

レースを終え、ヨハンコーチと抱き合うと思わず悔し涙があふれた高木選手。

それでも今大会3つの銅メダル、通算メダル数も日本女子最多10個に更新です。

最後はリンクに深々とお辞儀をして、4度目のオリンピックを終えました。