ÀèÃå¤Ç¿Íµ¤¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¡õ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¹âÅç²°¤Î¥³¥¹¥áÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÆÀ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÁ´Éô¸«¤»¡£

¹âÅç²°¤Î¥³¥¹¥áÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖTBEAUT¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü10»þ¤«¤é3·î18Æü10»þ¤Þ¤Ç¡¢ÀèÃå¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥¹¥á¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ESTEE LAUDER¤äTOM FORD BEAUTY¤Ê¤É
¥¨¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥À¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖESTEE LAUDER¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¡Ë¡×¡ÖLA MER¡Ê¥éŽ¥¥á¡¼¥ë¡Ë¡×¡ÖCLINIQUE¡Ê¥¯¥ê¥Ë¡¼¥¯¡Ë¡×¡ÖM¡¦A¡¦C¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖJO MALONE LONDON¡Ê¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡×¡ÖBOBBI BROWN¡Ê¥Ü¥Ó¥¤ ¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡×¡ÖTOM FORD BEAUTY¡Ê¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡Ë¡×¤Î¥¨¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥À¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤ò¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ç2ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå300¿Í¤Ë¡¢ESTEE LAUDER¡¦CLINIQUE¡¦BOBBI BROWN¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢Æ±°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
TOM FORD BEAUTY
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖTOM FORD BEAUTY¡×¤ÇÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå30¿Í¤Ë¡Ö¥í¥¹¥È ¥Á¥§¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥É ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥¹¥×¥ì¥£ 2ml¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É ¥Î¥ï¡¼¥ë ¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥ª¡¼¥É ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥¹¥×¥ì¥£¡×¡Ê2Ëü5300±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É ¥°¥ì¥¤ ¥Ù¥Á¥Ð¡¼ ¥ª¡¼¥É ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥¹¥×¥ì¥£¡×¡Ê2Ëü5300±ß¡Ë¡¢¡Ö¥½¥ì¥¤¥æ ¥Ö¥é¥ó ¥·¥Þ¥ê¥ó¥° ¥Ü¥Ç¥£ ¥ª¥¤¥ë¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´44ÅÀ¡£
JO MALONE LONDON
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖJO MALONE LONDON¡Ê¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡×À½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå110¿Í¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é ¥Á¥§¥ê¡¼ ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à ¥³¥í¥ó1.5mL¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À½ÉÊ¤ä¶â³Û¤Ê¤ÉÇÛÉÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
MAC
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖMAC¡×À½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå30¿Í¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼ ¥ê¥¢¥ë ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¡Ë£²£íL¡×¡Ê¥Ñ¥±¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À½ÉÊ¤ä¶â³Û¤Ê¤ÉÇÛÉÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
TBEAUT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤ÎÇÛÉÛ¡£
ÀèÃå¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
