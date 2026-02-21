¸µÅìÍÎ¡õWBOAP²¦¼Ô¤Î¿¹ÉðÂ¢¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ç½¤¹ÔÃæ¡¡ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬·§ËÜ»ÔÆâ¤ÇºÆ²ñ
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÇÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡õWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¸µ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¹ÉðÂ¢¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¿¹¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÃ±¿È¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ø¾è¤ê¹þ¤ßÌô»Õ»û¥¸¥à¤ØÆþÌç¡£16Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç17Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÆüËÜ¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇWBOAP²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÊËÉ±Ò3¡Ë¡£21Ç¯¤Ë»ÖÀ®¥¸¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹Ã¾õÁ£¤Ë»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Ç¯10·î31Æü¤Î¥é¥¤¥Èµé8²óÀï¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Î³¹¤ò¥×¥é¥×¥éÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÛ¤Ë¡Ø¥Ð¥ì¥ó¤µ¤ó¡ª¡Ù¤È¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¶µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ï¡¡º£¤Ï·§ËÜ¤Î¡ØÉÙ´îÀ½ÌÍ¸¦µæ½ê¡Ù¤Ç¡¢°û¿©¤Î½¤¹ÔÃæ¤È¤Î»ö¡¡¥é¡¼¥á¥óÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¤¾¡×¤È¿¹¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤òµ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇºÙÀî»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤Î³¹Ãæ¤ÇÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤ÈºÆ²ñ¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿