¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï³«ËëÅê¼ê·èÄê¤ò3·î¤Ë¡È±ä´ü¡É¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¶¥Áè°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åö½é¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï´ü´ÖÃæ¤Î·èÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£2·îÃæ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ¾ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á¾Ã«¤âWBC¤òÀï¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Çº£½Õ½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç2²óÎíÉõ¤À¤Ã¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¤Ê¤É¤â½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³«ËëÅê¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¶¥Áè°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ò¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£