¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ä·èÄêÅª½Ö´ÖÂª¤¨¤¿¸ÞÎØ¤Î1Ëç¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Àä»¿¡Ö¥¹¥ê¥ë¤È¶ìÄË¤¬´°Á´¤Ë¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò·è¾¡¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÊÆ¹ñ¤¬2-1¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤ËÊÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±äÄ¹Àï¡£¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼«¤é±¿¤ó¤ÇÅ¨¿Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥±¥é¡¼¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°ì¿¶¤ê¡£¥«¥Ê¥ÀGK¤ÎÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¾¡Éé¤¬·è¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÁª¼ê¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç´¿´î¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤ÎÉ¹¾å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ßÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤·¤¿¥±¥é¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë´¿´î¤·¡¢¥«¥Ê¥ÀÁª¼ê¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¢¥Ý¥í¡¦¥ª¡¼¥Î»á¤¬»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê1Ëç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Î´Ö¡¢·ã¤·¤¯¶«¤Ó¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿À¼¤ò¸Ï¤é¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½Áª¼êÆ±»Î¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï±Ê±ó¤ËÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡º£¤Ç¤â¡Ø¥ï¥ª¡ª¡Ù¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë