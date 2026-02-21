¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ¤Ç¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤¤¤ë¤ó¤«¡©¡×µ¿ÌäÂ³½Ð¢ªÊÆNBC¤¬ÍýÍ³²òÀâ¡ÖÀãÊøÂÐºö¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¤¿¤á¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶¥µ»¡¦»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ï19Æü¤ËÃË½÷¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½éÂå²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£·ÚÎÌ¥¹¥¡¼¤òÃåÃ¦¤·ºä¤ä³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤¬ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¤Î»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¹¥¡¼¥â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³³Ù¥¹¥¡¼¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Çºä¤òÅÐ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÃ¦¤¤¤Çº£ÅÙ¤Ï³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¥¹¥¡¼¤òÃåÍÑ¡£µÖ¤ÎÄº¾å¤Ç¥¹¥¡¼¤Î³ê¤ê»ß¤á¤ò¼è¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë³ê¤ê²¼¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤«¤Ê¡£²¿Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ªÊÛÅö¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÅöÁ³°ã¤Ã¤¿¤ï¥¢¥Û¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»³¥¹¥¡¼¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë²¿Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¤½¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¤¤ë¤ó¤«¡©¡×¡Ö»³³Ù¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÏÇØÉé¤Ã¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸ÞÎØ¤ÇÍ£°ì¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¿·¶¥µ»¡£NBC¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤â¡¢¼Â¶·¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£²òÀâ¤Ï¡Ö»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ç¤ÏÀãÊøÂÐºö¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥³¥ó¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¡¢¥×¥í¡¼¥Ö¡ÊÃµº÷ËÀ¡Ë¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥È¼ïÌÜ¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÉ¬¿ÜÁõÈ÷¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¡¼ÈÄ¤òÇØÃæ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë²¤½£Àª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£21Æü¤Ë¤Ïº®¹ç¥ê¥ì¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë